VIDEO: न्यूजीलैंड में शुरू हुआ नए साल का जश्न, प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा से देश सबसे पहले मनाता है नया साल

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड (New Zealand) में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग एकत्र होकर ऑकलैंड (auckland) में जश्न मना रहे है। इस दौरान शानदार आतिशबाजी भी हो रही है। नए साल साल का स्वागत करने वाला न्यूजीलैंड दूसरा देश है। सबसे पहले नए साल का स्वागत प्रशांत महासागर (pacific ocean) में स्थित देश किरिबाती का किरीतिमाटी द्वीप (Kiritimati Island, country Kiribati) है, जहां सबसे पहले नए साल का स्वागत किया जाता है।

न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। इस मौके पर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी हो रही है। ऑकलैंड के आइकॉनिक स्काई टॉवर (Iconic Sky Tower) के ऊपर आसमान को आतिशबाजी (fireworks) से रोशन कर दिया है। इस मौके का गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशों से आए टूरिस्ट शामिल हैं। न्यूजीलैंड के चैथम द्वीप समूह (Chatham Islands) सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। पांच मिनट के इस शो में न्यूजीलैंड की सबसे ऊंचे ऊंचे स्काई टॉवर से तीन हजार पांच से अधिक आतिशबाजी की गई।

बता दे कि प्रशांत महासागर में स्थित देश किरिबाती का किरीतिमाटी द्वीप (Kiritimati Island, country Kiribati) दुनिया में नए साल का स्वागत करने वाला पहला है। यह द्वीप, जो UTC+14 टाइम ज़ोन में स्थित है। यह क्रिसमस द्वीप (Christmas Island) के नाम से भी जाना जाता है। किरिबाती की कुल भूमि क्षेत्र 811 वर्ग किमी (313 वर्ग मील) है। किरीबाती में प्रवासी भारतीयों (NRIs) की भी एक महत्वपूर्ण संख्या है।

