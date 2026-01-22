New Zealand Landslide : न्यूजीलैंड के एक हॉलिडे पार्क में भूस्खलन ,  छुट्टी मनाने आए कई लोग लापता

न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई के पास बीच साइड हॉलिडे पार्क में गुरुवार को भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें बच्चों समेत कई लोग लापता हो गए। यह हादसा उस समय हुआ, जब इलाके में भारी बारिश के बाद जमीन खिसक गई और छुट्टी मनाने आए लोगों के लिए बना कैंप ग्राउंड मलबे की चपेट में आ गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ के कारण कई समुदाय अलग-थलग पड़ गए हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और बे ऑफ प्लेंटी क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बचाव दल अभी भी खोजबीन जारी रखे हुए हैं।

खबरों के अनुसार,आपातकालीन प्रबंधन मंत्री मार्क मिचेल ने इस घटना को एक त्रासदी बताया। उन्होंने कहा कि बीच साइड हॉलिडे पार्क में बचाव और खोज अभियान लगातार जारी है।

न्यूजीलैंड अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग के कमांडर विलियम पाइके ने बताया कि शुरुआत में बचाव दल को मलबे के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन बाद में कोई आवाज नहीं आई। अब तक किसी भी जीवित व्यक्ति के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह किया कि वे खराब मौसम के दौरान स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा सलाह का पालन करें।

माउंट मौंगानुई क्षेत्र में इस हफ्ते भीषण तूफान और बाढ़ का असर देखा गया है। यहां 12 घंटों में ढाई महीने के बराबर बारिश दर्ज की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।