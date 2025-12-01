New Zealand wild cats : जंगली बिल्लियों के जान की दुश्मन बनी न्यूजीलैंड सरकार, सुनाया ये फरमान

New Zealand wild cats : न्यूजीलैंड सरकार के एक फरमान से वहां जंगली बिल्लियों की जान सांसत में है। न्यूजीलैंड अपनी सुंदरता के साथ अनोखे वन्य जीवों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल से यक देश जंगली बिल्लियों के आतंक को झेल रहा है। जंगली बिल्लियां देश के लिए समस्या बन गईं है। जिसकी वजह से सरकार ने अपने देश की 25 लाख बिल्लियों को मारने का फैसला किया है। दरअसल ये जंगली यानी फेरल बिल्लियों की वजह से न्यूजीलैंड में रहने वाले कई दूसरे दुर्लभ वन्य जीवों (Rare wild animals) के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है।

जंगली बिल्लियां बनी बड़ी मुसीबत

न्यूजीलैंड में करीब 25 लाख जंगली यानी फेरल बिल्लियां मौजूद हैं। जो वहां के दूसरे कमजोर पक्षियों और खूबसूरत छोटे जीवों का जमकर शिकार कर रही हैं। इन बिल्लियों के शिकार करने की वजह से वहां के कई दुर्लभ प्रजाति (rare species) के वन्य जीवों के समाप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। जिसे देखते हुए न्यूजीलैंड की सरकार ने इन खतरनाक फेरल बिल्लियों (Feral Cats) को मार डालने की योजना बनाया है।

न्यूजीलैंड की सरकार ने इन फेरल बिल्लियों को प्रिडेटर (Predator)की लिस्ट में शामिल किया है। बिल्लियों को खतरनाक शिकारी ( Dangerous Predator ) का दर्जा दिया गया है। सरकार ने इन बिल्लियों को साल 2050 तक पूरी तरह खत्म करने का प्लान बनाया है।

न्यूजीलैंड के वन संरक्षण मंत्री तमा पोटाका ने कहा कि इन जंगली बिल्लियों को स्टोन कोल्ड किलर्स (Stone Cold Killers) करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन बिल्लियों को प्रिडेटर फ्री 2050 के प्रोग्राम में शामिल किया गया है।