Nigeria :  नाइजीरिया के मस्जिद में घुसे हमलावर , 13 लोगों को मारा

Nigeria : उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में एक मस्जिद पर बंदूकधारियों ने उस समय कर दिय जब लोग सुबह की नमाज़ पढ़ रहे थे। अचानक हुए हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, कत्सिना राज्य के उन्गुवान मंतौ शहर में हुए इस हमले की ज़िम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है।

नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-मध्य क्षेत्रों में ऐसे हमले आम हैं, जहाँ स्थानीय चरवाहे और किसान अक्सर ज़मीन और पानी की सीमित पहुँच को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। इन हमलों में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं – पिछले महीने, उत्तर-मध्य नाइजीरिया में हुए एक हमले में 150 लोग मारे गए थे। हाल के वर्षों में यह लंबा संघर्ष और भी घातक हो गया है। अधिकारियों और विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि और भी चरवाहे हथियार उठा रहे हैं।

राज्य के आयुक्त, नासिर मुअज़ू ने कहा कि आगे के हमलों को रोकने के लिए उन्गुवान मंतौ क्षेत्र (Unguwan Mantou Area) में सेना और पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बंदूकधारी अक्सर बरसात के मौसम में खेतों में फ़सलों के बीच छिपकर समुदायों पर हमले करते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद पर हमला संभवतः उन्गुवान मंतौ नगरवासियों की उस कार्रवाई का बदला लेने के लिए किया गया था, जिन्होंने सप्ताहांत में क्षेत्र में घात लगाकर कई बंदूकधारियों को मार डाला था।