Nigeria : नाइजीरिया में सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर की फायरिंग , 9 महिलाओं की मौत

नाइजीरियाई सेना के सैनिकों ने उत्तर-पूर्वी अदामावा राज्य में सांप्रदायिक झड़पों से निपटने के लिए सेना के तरीके का विरोध कर रही नौ महिलाओं पर गोलीबारी की, जिसमें नौ महिलाओं की मौत हो गई।
Nigeria : नाइजीरियाई सेना के सैनिकों ने उत्तर-पूर्वी अदामावा राज्य में सांप्रदायिक झड़पों से निपटने के लिए सेना के तरीके का विरोध कर रही नौ महिलाओं पर गोलीबारी की, जिसमें नौ महिलाओं की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, गवाहों और पीड़ितों के रिश्तेदारों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि महिलाएं अदामावा के लामुर्दे इलाके में एक मुख्य सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। जब सैनिकों को रास्ता देने से रोका गया तो उन्होंने उन पर गोली चला दी। गोलीबारी में 10 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घटना सोमवार को लामुर्दे इलाके में हुई।
नाइजीरियाई सेना ने क्या कहा?
हालांकि नाइजीरियन सेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदर्शनकारियों की मौत सेना की गोली से नहीं, बल्कि स्थानीय सशस्त्र समूहों (Militia) की कार्रवाई में हुई है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाइजीरिया कार्यालय ने कहा कि एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों के परिवारों के बयानों का हवाला देते हुए पुष्टि की है कि सैनिकों ने नौ प्रदर्शनकारियों को मार डाला।
नाइजीरिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) के निदेशक ईसा सानुसी के अनुसार, “यह दर्शाता है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और कानून के शासन की अवहेलना के अपने पिछले रिकॉर्ड के कारण नाइजीरियाई सेना (Nigerian Army) में ज्यादा बदलाव नहीं आया है।”
अदामावा में हाल के महीनों में बाचामा और चोबो समुदायों (Bachama and Chobo communities) के बीच जमीन को लेकर लगातार झड़पें हो रही हैं। इसी के चलते इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सुरक्षा बल कर्फ्यू लागू कराने में नाकाम हैं, जिससे हिंसा थम नहीं रही है।