Nissan Gravite :  निसान ग्रेविट5.65 लाख रुपये में लॉन्च , जानें वेरिएंट के अनुसार कीमतें और खासियत

Nissan Gravite : निसान ने भारत में नई ग्रेविट एमपीवी को 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह मॉडल कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें मैनुअल और Easy-Shift AMT gearbox दोनों विकल्प मौजूद हैं। आइए वेरिएंट के अनुसार कीमतों और प्रत्येक ट्रिम में मिलने वाली प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं।

विशेषताएं और सुरक्षा फीचर्स

विसिया के बेस वेरिएंट की कीमत 5.65 लाख रुपये है। इसमें छह एयरबैग, एबीएस (ईबीडी के साथ), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टीपीएमएस, रियर पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स माउंट, सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट जैसे आवश्यक सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी कैबिन लाइट्स, सेंटर कैप के साथ 14 इंच के स्टील व्हील और सात सीटों वाले फ्लेक्सिबल लेआउट में स्प्लिट फोल्डिंग सेकंड और थर्ड रो सीटें भी मिलती हैं।

सेंसिंग ऑटो डोर लॉक

एसेन्टा एमटी की कीमत 6.59 लाख रुपये है। इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8.0 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल, फ्रंट स्पीकर और दूसरी और तीसरी पंक्ति के लिए वेंट के साथ स्वतंत्र रियर एसी मिलता है। इस वेरिएंट में 14 इंच के पहियों के लिए फुल व्हील कवर, सिल्वर स्किड प्लेट, पियानो ब्लैक ओरवीएम और डोर हैंडल, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक भी शामिल हैं।

इंजन

इस एमपीवी में 1.0 लीटर का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 72 पीएस की शक्ति और 96 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड ईज़ी-शिफ्ट एएमटी गियरबॉक्स के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि मैनुअल गियरबॉक्स 19.3 किमी प्रति लीटर और ईज़ी-शिफ्ट गियरबॉक्स 19.6 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। सीएनजी डुअल-सिलेंडर किट बाद में लॉन्च की जाएगी।