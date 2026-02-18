Nissan Gravite :  निसान ग्रेविट5.65 लाख रुपये में लॉन्च , जानें वेरिएंट के अनुसार कीमतें और खासियत

  1. हिन्दी समाचार
निसान ने भारत में नई ग्रेविट एमपीवी को 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह मॉडल कई वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें मैनुअल और Easy-Shift AMT gearbox दोनों विकल्प मौजूद हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

