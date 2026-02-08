  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

निसान इंडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह अपनी आगामी बजट एमपीवी, ग्रेविटे को 17 फरवरी को देश में लॉन्च करेगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

TVS Jupiter 110 prices hiked :  TVS जुपिटर 110 की कीमतें बढ़ीं , जानिए कितनी वेरिएंट-वाइज़ डिटेल्स

TVS Jupiter 110 prices hiked :  TVS जुपिटर 110 की कीमतें बढ़ीं...

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99 लाख रुपये में खरीदें

Hyundai i20 : सस्ती हुई प्रीमियम हैचबैक हुंडई i20 , अब 5.99...

Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च , बनाए रखता है आरामदायक वातावरण

Audi car features :  ऑडी ने माई ऑरास इन-कार फीचर किया लॉन्च...

Tata Punch facelift delivery :  टाटा पंच फेसलिफ्ट की डिलीवरी शुरू, जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Tata Punch facelift delivery :  टाटा पंच फेसलिफ्ट की डिलीवरी शुरू, जानें...

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई , जानें डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई...