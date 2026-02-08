Nissan Gravite : निसान ग्रेविटे जल्द होगी लॉन्च, जानें फीचर और इंजन

Nissan Gravite : निसान इंडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह अपनी आगामी बजट एमपीवी, ग्रेविटे को 17 फरवरी को देश में लॉन्च करेगी। ग्रेविटे नाम का खुलासा दिसंबर 2025 में पहले टीज़र चित्रों के साथ किया गया था। लॉन्च से पहले, निसान ने अब एक नया टीज़र जारी किया है जिसमें ग्रेविटे को और अधिक विस्तार से दिखाया गया है, हालांकि वाहन अभी भी पूरी तरह से ढका हुआ है। इस मॉडल के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है।

डिजाइन

आने वाली निसान ग्रेविटे, ट्राइबर से लिए गए CMF-A आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। आधिकारिक टीज़र से पुष्टि होती है कि इस एमपीवी में उल्टे L-आकार के डीआरएल (Daytime running lights) के साथ एक नया डिज़ाइन किया गया ग्रिल और फ्रंट फेसिया पर सिल्वर इंसर्ट वाला स्पोर्टी बम्पर होगा। Alloy wheels भी Renault Triber से अलग दिखेंगे। पीछे की तरफ, नई निसान एमपीवी में ‘ग्रेविट’ बैजिंग और सेंटर में क्रोम बार के साथ रीडिज़ाइन किए गए टेललैंप होंगे। रियर बम्पर में सिल्वर C-आकार के इंसर्ट होंगे।

फीचर्स

केबिन का लेआउट और फीचर्स रेनॉल्ट ट्राइबर के समान होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि इसमें 8-इंच का Touchscreen infotainment system, 7-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कूल्ड लोअर ग्लव बॉक्स, Wireless Android Auto और एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट की ऊंचाई एडजस्टमेंट, Auto-folding ORVMs और कई अन्य फीचर्स मिलने की संभावना है।

निसान ग्रेविटे इंजन

इंजन की बात करें तो, Nissan Gravite का मैकेनिकल सेटअप Triber के समान होने की उम्मीद है। इसमें 1.0 लीटर का तीन-सिलेंडर वाला Natural petrol engine होने की संभावना है जो 72 hp की शक्ति और 96 Nm का टॉर्क उत्पन्न करेगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT शामिल हो सकते हैं।

भारत के प्रतिस्पर्धी और कीमत के प्रति Sensitive MPV बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निसान की कारों में ग्रेविटे एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। आगे चलकर, कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए एक और मॉडल, टेक्टन एसयूवी की भी पुष्टि की है, जो भीड़भाड़ वाले Mid-size SUV segment में प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगी।