  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म होते ही अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से की। यहां उन्होंने एक ही दिन में दो बड़ी चुनावी सभाएं की। जिले के मीनापुर हाई स्कूल मैदान में उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म होते ही अब सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से की। यहां उन्होंने एक ही दिन में दो बड़ी चुनावी सभाएं की। जिले के मीनापुर हाई स्कूल मैदान में उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो काफी वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- Video- 'जिस CM को AQI बोलना नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं...' सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर कसा तंज

सीएम नीतीश मंगलवार  को मुजफ्फरपुर पहुंचे , जहां उन्होंने औराई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जब रमा निषाद मंच पर पहुंचीं तो सीएम ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। इस दौरान JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मंच पर मौजूद थे। झा ने सीएम से कहा कि माला हाथ में दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाई और बोले हाथ में कह रहा है, ई गजब आदमी है भाई।

बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को पहनाई माला

मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर हाई स्कूल मैदान में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा का संबोधित करने के दौरान सीएम नीतीश ने बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद को माला पहना दी। जो महिलाओं को सम्मानित करने की परंपरा के विपरीत रही है।दरसअल महिलाओं के हाथ में माला देखकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन सीएम ने माला लिया और महिला उम्मीदवार को पहनानाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इसी दौरान संजय झा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसके बाद सीएम ने हाथ पीछे किया फिर आगे बढ़े रमा निषाद को गले मे माला पहना दी।

‘हाथ में कह रहा है, गजब आदमी हैं भाई’

पढ़ें :- '3 घोषित जन सुराज उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया...' प्रशांत किशोर ने भाजपा पर लगाए आरोप

हाथ पकड़ने पर नीतीश ने मुस्कुराते हुए संजय झा हल्की फटकार भी लगाई। मुख्यमंत्री ने संजय झा से कहा ‘ई गजब आदमी है भाई, हाथ क्यों पकड़ते हो। नीतीश कुमार ने संजय झा की बात अनसुनी कर माला पहना दी और कहा ‘हाथ में कह रहा है, गज़ब आदमी हैं भाई!. माला पहनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

नीतीश कुमार, बोले- महिलाओं ने हमने जितना किया, उतना किसी ने नहीं किया

इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब तक महिलाओं के लिए ऐसा किसी और ने नहीं किया। पिछले सात सालों में हमने महिलाओं के लिए जो किया है, वह किसी और ने नहीं किया। कुछ लोगों को सिर्फ़ अपनी पत्नियों या अपने परिवारों की चिंता थी।

तेजस्वी ने लिखा- सीएम अगर स्वस्थ है तो…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस वीडियो को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज सका है. तेजस्वी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- ई गजब आदमी है भाई!!! मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है? वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह भी कह रहे हैं कि आखिर सीएम को कोई सार्वजनिक मंच से क्या करना है, क्या नहीं करना है… कैसे समझा रहा है।

 

पढ़ें :- बिहार की 243 में से 12 सीटों पर महागठबंधन के दल आमने-सामने, जानें- किन सीटों पर टक्कर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई, तेजस्वी यादव, बोले- ई गजब आदमी है भाई!!! 

Video : BJP की महिला उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने माला पहनाई,...

Video- 'जिस CM को AQI बोलना नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं...' सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता पर कसा तंज

Video- 'जिस CM को AQI बोलना नहीं आता, आप उनसे क्या उम्मीद...

'यमुना में बिना जांच डाले गये केमिकल पर गंभीर रिपोर्ट का लिया जाए तुरंत संज्ञान...' अखिलेश यादव ने छठ पर्व से पहले की मांग

'यमुना में बिना जांच डाले गये केमिकल पर गंभीर रिपोर्ट का लिया...

Video : RJD से सीमा कुशवाहा को नहीं मिला बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट, फेसबुक पर की ये अपील

Video : RJD से सीमा कुशवाहा को नहीं मिला बिहार विधानसभा चुनाव...

Delhi Air Pollution: दिवाली के बाद दिल्लीवालों की सांसों पर प्रदूषण का पहरा, कई जगहों पर AQI 400 के पार

Delhi Air Pollution: दिवाली के बाद दिल्लीवालों की सांसों पर प्रदूषण का...

रनवे पर लेडिंग कर दौरान फिसल गया विमान, दो क्रू मेंबर्स की मौत

रनवे पर लेडिंग कर दौरान फिसल गया विमान, दो क्रू मेंबर्स की...