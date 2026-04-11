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7 सर्कुलर रोड स्थित बंगला होगा अब नीतीश कुमार का नया पता, लालू यादव के बनेंगे पड़ोसी

 बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के महज एक दिन बाद ही उनके आधिकारिक आवास से शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही 1 अणे मार्ग स्थित आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है.....

By हर्ष गौतम 
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पटना।   बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के महज एक दिन बाद ही उनके आधिकारिक आवास से शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही 1 अणे मार्ग स्थित आवास से उनका सामान 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वे इसी नए आवास में रहेंगे। खास बात यह है कि इस आवास पर उनका नेम प्लेट भी लगा दिया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह शिफ्टिंग केवल अस्थायी नहीं है।

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2014 की कहानी दोहराने के संकेत

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा की शपथ के तुरंत बाद आवास बदलने की प्रक्रिया ने इन कयासों को और हवा दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2014 में भी जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और सत्ता जीतन राम मांझी को सौंपी थी, तब भी वे 7 सर्कुलर रोड स्थित इसी आवास में रहे थे। बाद में उन्होंने दोबारा सत्ता संभाल ली थी, जिससे यह घटनाक्रम पुराने राजनीतिक समीकरणों की याद दिला रहा है।

लालू परिवार के पड़ोसी बनेंगे नीतीश

7 सर्कुलर रोड का यह बंगला राजनीतिक रूप से भी खास माना जाता है। यह आवास राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड के ठीक बगल में स्थित है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के परिवार के पड़ोसी बन जाएंगे। यह समीकरण भी राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

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सुविधाओं से लैस है नया आवास

बताया जा रहा है कि 7 सर्कुलर रोड स्थित यह बंगला बेहद सुविधाजनक और आलीशान है। इसमें 6 वीआईपी बेडरूम, 2 बड़े ड्राइंग रूम और एक विशाल सभागार मौजूद है। इसके अलावा परिसर में एक छोटा तालाब भी बनाया गया है, जो इस आवास को और खास बनाता है। नीतीश कुमार ने हाल ही में इस आवास का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद अब तेजी से वहां शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर, नीतीश कुमार की यह संभावित शिफ्टिंग और इस्तीफे की अटकलें बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही हैं। अगर ये कयास सही साबित होते हैं, तो राज्य में जल्द ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

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