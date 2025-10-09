  1. हिन्दी समाचार
  3. Nobel Prize 2025 in Literature: साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई होंगे सम्मानित

Nobel Prize 2025 in Literature: नोबेल पुरस्कार 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्राज़्नाहोरकाई को मिलेगा। यह सम्मान "उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति" के लिए दिया जाएगा, जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। क्रास्ज़्नाहोरकाई भी पूर्व की ओर अधिक चिंतनशील, सूक्ष्म रूप से संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसका परिणाम चीन और जापान की उनकी यात्राओं से उत्पन्न गहरे प्रभावों से प्रेरित रचनाओं की एक श्रृंखला है।

By Abhimanyu 
Updated Date

एक गुप्त उद्यान की खोज पर आधारित, उनका 2003 का उपन्यास ‘एज़्ज़क्रोल हेगी, डेल्रोल टो, न्युगाट्रोल उताक, केलेट्रोल फोल्यो’ (‘उत्तर में एक पर्वत, दक्षिण में एक झील, पश्चिम में रास्ते, पूर्व में एक नदी’, 2022) शक्तिशाली काव्यात्मक अंशों वाली एक रहस्यमयी कहानी है जो क्योटो के दक्षिण-पूर्व में घटित होती है। यह कृति समृद्ध कृति ‘सियोबो जार्ट ओडालेंट’ (2008; ‘सियोबो देयर बिलो’, 2013) की प्रस्तावना का आभास देती है, जो अंधत्व और अनित्यता की दुनिया में सौंदर्य और कलात्मक सृजन की भूमिका के बारे में फिबोनाची क्रम में व्यवस्थित सत्रह कहानियों का संग्रह है। महाकाव्यों के अपने पंचक के साथ, यह क्राज़्नाहोरकाई की प्रमुख कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यह पुस्तक एक उत्कृष्ट चित्रण है, जिसके दौरान पाठक को ‘पार्श्व द्वारों’ की एक पंक्ति से होते हुए सृजन के अकथनीय कार्य तक ले जाया जाता है।

