  3. अब ‘पठान 2’ आ रही है! शाहरुख खान की मौजूदगी में हुई ‘पठान’ के सीक्वल की घोषणा, वीडियो वायरल

Now 'Pathan 2' is coming! Shah Rukh Khan's presence in the sequel to 'Pathan', video viral

By संतोष सिंह 
मुंबई। सिनेमाघरों में इन दिनों रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ (Film ‘Dhurandhar’) धूम मचाए हुए है। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस बीच शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘पठान’ (Blockbuster Film ‘Pathan’) के सीक्वल की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। एक इवेंट में ‘पठान 2’ (Pathan 2) को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है। जिसके बाद फैंस ‘पठान 2’ (Pathan 2) के लिए और भी उत्साहित हो गए हैं। ये घोषणा शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की मौजूदगी में हुई है। जानिए क्या है वो घोषणा और क्या है पूरा मामला?

‘पठान’ के बाद अब ‘पठान 2’ आ रही है?

बता दें कि दुबई में एक रियल एस्टेट इवेंट हुआ, जहां शाहरुख खान के नाम पर एक टावर का उद्घाटन हुआ। इस दौरान शाहरुख खुद वहां मौजूद रहे और उन्होंने ही अपने नाम के टावर का उद्घाटन किया। इसी इवेंट के दौरान एक डेवलपर ने ‘पठान 2’ का जिक्र करते हुए, इसके बनने का खुलासा किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में रियल एस्टेट से जुड़े डेवलपर ने शाहरुख के नाम पर बने टावर का जिक्र करते हुए कहा, कि कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है तो उसका एक सीक्वल होता है न। जैसे ‘पठान’ के बाद अब ‘पठान 2’ आ रही है। इसलिए आप जो भी बड़ी फिल्म देखते हैं, उसका आमतौर पर सीक्वल होता है।’ इसके बाद डेवलपर लोगों से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि शाहरुख के नाम से दूसरा टावर भी आना चाहिए या नहीं? ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और फैंस ‘पठान 2’ के लिए उत्साहित हो गए हैं।

अभी तक मेकर्स की ओर से ‘पठान 2’ को लेकर नहीं की कोई घोषणा 

हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से ‘पठान 2’ को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में इस वीडियो के बाद ये कहना कि ‘पठान 2’ की घोषणा हो गई है और फिल्म बन रही है, अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि, डेवलपर ने जिस दौरान ‘पठान 2’ का जिक्र किया, उस वक्त शाहरुख खान भी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने इस पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। कहीं न कहीं शाहरुख के रिएक्शन के बाद फैंस को ‘पठान 2’ को लेकर उम्मीदें और भी जगी हैं।

यशराज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है पठान

साल 2023 में रिलीज हुई ‘पठान’ यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए हैं। फिलहाल स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म ‘अल्फा’ है, जिसमें आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और बॉबी देओल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं इस यूनिवर्स की आखिरी फिल्म ‘वॉर 2’ थी, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर लीड रोल में दिखाई दिए थे। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही थी और दर्शकों व क्रिटिक्स ने फिल्म की काफी आलोचना की थी।

शाहरुख ‘किंग’ में आएंगे नजर
वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान अब सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित ‘किंग’ में नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी दिखाई देंगी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और जैकी श्रॉफ समेत कई सितारे फिल्म में नजर आएंगे।

