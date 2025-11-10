अब फोन पर New Aadhaar App में मिलेंगे ये खास फीचर्स, घर बैठे होंगे ये बड़े काम

  1. हिन्दी समाचार
देश में न्यू आधार ऐप लॉन्च (New Aadhaar App) हो गया है। इस ऐप की मदद से कई नए फीचर्स मिलेंगे और सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। इसकी जानकारी खुद Aadhaar (@UIDAI) अकाउंट ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है। इस ऐप का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App) आने के बाद हर जगह आधार कार्ड (Aadhaar Card) की फोटो कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में न्यू आधार ऐप लॉन्च (New Aadhaar App) हो गया है। इस ऐप की मदद से कई नए फीचर्स मिलेंगे और सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। इसकी जानकारी खुद Aadhaar (@UIDAI) अकाउंट ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है। इस ऐप का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App) आने के बाद हर जगह आधार कार्ड (Aadhaar Card) की फोटो कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी।

Aadhaar ने किया पोस्ट

पोस्ट के मुताबिक, New Aadhaar App में नए फीचर्स मिलेंगे। इसमें सिक्योरिटी इनहेंस्ड, ईजी एक्सेसस और पूरी तरह से पेपर लेस एक्सपीरियंस होगा। साथ ही पोस्ट में Android और iOS यूजर्स को न्यू आधार ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी प्रोवाइड किया गया है।

प्ले स्टोर पर आया न्यू आधार ऐप

प्ले स्टोर पर न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App)  के फीचर्स की जानकारी दी है और फोटो को लिस्टेड किया है। फोटो में दिखाया गया है कि मोबाइल ऐप पर ही आधार कार्ड को दिखाया जा सकेगा। इसमें डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर की सिक्योरिटी को बेहतर किया है। डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ ईयर और आधार नंबर के के लास्ट चार डिजिट नजर आएंगे।

बायोमैट्रिक को लॉक कर सकेंगे

न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App)  की मदद से मोबाइल से ही आधार नंबर होल्डर्स बायोमैट्रिक को लॉक कर सकेंगे। इसके लिए सिंपल का प्रोसेस फॉलो करना होगा। मोबाइल ऐप पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के भी दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें एक फुल आईडी डिटेल्स और दूसरा माक्स्ड आईडी डिटेल्स है।

फैमिली के लिए भी यूजफुल

न्यू आधार ऐप (New Aadhaar App)  के अंदर फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर को भी एक ही डिवाइस में रखा जा सकता है, जिसकी जानकारी ऐप ऐप स्टोर पर दी है। इसके लिए आधार नंबर होल्डर्स को फिजिकल कॉपीज लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। सेफ्टी के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाएगा।

आधार कार्ड क्या होता है?

आधार कार्ड भारत सरकार (Aadhaar Card, Government of India) की तरफ से जारी किए जाने वाला यूनिक आईडी नंबर है। इस नंबर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) तैयार करता है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) में 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है और यही नंबर हर एक भारतीय की अलग-अलग पहचान की जानकारी देता है।

