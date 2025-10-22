  1. हिन्दी समाचार
  3. Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC और 7200mAh बैटरी के साथ Nubia Z80 Ultra लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC और 7200mAh बैटरी के साथ Nubia Z80 Ultra लॉन्च; चेक करें डिटेल्स

Nubia Z80 Ultra Launched: नूबिया ने आज आधिकारिक तौर पर चीनी बाज़ार में अपना बिल्कुल नया नूबिया Z80 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इस डिवाइस में नेबुला AIOS 2, 144Hz स्काई फुलस्क्रीन डिस्प्ले, 7200 mAh की बैटरी और कई अन्य खूबियां हैं। आइये इस फोन से जुड़ी डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं-

पढ़ें :- Nubia Z80 Ultra के स्पेक्स लॉन्च से पहले आए सामने; जानें- परफोर्मेंस, कैमरा, बैटरी समेत अन्य डिटेल्स

Nubia Z80 Ultra स्मार्टफोन में 6.85-इंच BOE X10 OLED डिस्प्ले है जो 1.5K स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 144Hz रिफ्रेश रेट, 2592Hz तक PWM डिमिंग, 3000Hz इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है। डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7i से सुरक्षित है। यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC द्वारा संचालित है जो LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है। यह नेबुला AIOS 2.0 पर चलता है।

फोन में पीछे की तरफ 50MP लाइट एंड शैडो मास्टर 990 कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल मेन कैमरा और 64MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जबकि आगे की तरफ 16MP अंडर-डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है। इसमें 7200 mAh की बैटरी है और यह 90W फास्ट चार्जिंग और 80W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

डिवाइस के अन्य विशेषताओं में दोहरे 1115E स्पीकर, एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68 और IP69 रेटिंग, नेबुला कार कनेक्टिविटी NFC कार्ड होल्डर, एक इन्फ्रारेड रिमोट कंट्रोल, 3D आइस स्टील VC कूलिंग और स्टार डोम पैनोरमिक सराउंड एंटीना शामिल हैं।

Nubia Z80 Ultra चीन में शैडो ब्लैक और लाइट व्हाइट कलर तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध हैं— 12/512GB स्टोरेज (4999 युआन), 16/512GB स्टोरेज (5299 युआन), और 16GB/1TB स्टोरेज (5699 युआन)। जबकि स्टारी लाइट कलेक्टर एडिशन दो स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है— 16/512GB स्टोरेज (5,599 युआन) और 16GB/1TB स्टोरेज (5,999 युआन)। लुओ तियानी लिमिटेड एडिशन केवल एक स्टोरेज विकल्प— 16/512GB स्टोरेज (5,799 युआन) में उपलब्ध है।

