  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Ola Electric Shares : ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने छुआ नया All-Time Low,  जानें एक साल में कितना टूटा भाव

Ola Electric Shares : ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने छुआ नया All-Time Low,  जानें एक साल में कितना टूटा भाव

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह उनके शेयर है। बाजार की दौड़ में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों मेंशुक्रवार 20 फरवरी को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले- क्या DEAL ने मुंह पर लगा दी SEAL? ये देश के सम्मान का मामला है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ola Electric Shares : ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने छुआ नया All-Time Low,  जानें एक साल में कितना टूटा भाव

Ola Electric Shares : ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने छुआ नया All-Time...

Tata Punch EV Facelift :  टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च आज, जानें कीमत, रेंज और बुकिंग

Tata Punch EV Facelift :  टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च आज, जानें...

Maruti e Vitara : मारुति ई विटारा की प्राइस लिस्ट जारी, जानें कीमत और खासियत

Maruti e Vitara : मारुति ई विटारा की प्राइस लिस्ट जारी, जानें...

Nissan Gravite :  निसान ग्रेविट5.65 लाख रुपये में लॉन्च , जानें वेरिएंट के अनुसार कीमतें और खासियत

Nissan Gravite :  निसान ग्रेविट5.65 लाख रुपये में लॉन्च , जानें वेरिएंट...

Kawasaki Offers : कावासाकी बाइक्स पर सीमित समय के ऑफर ,जानें मॉडल-वार ऑफर, वैधता

Kawasaki Offers : कावासाकी बाइक्स पर सीमित समय के ऑफर ,जानें मॉडल-वार...

Nissan Gravitate MPV :  निसान ग्रेविटे एमपीवी भारत में इस तारीख को होगी लॉन्च जानें संभावित कीमत , फीचर्स और अन्य

Nissan Gravitate MPV :  निसान ग्रेविटे एमपीवी भारत में इस तारीख को...