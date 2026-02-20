Ola Electric Shares : ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने छुआ नया All-Time Low,  जानें एक साल में कितना टूटा भाव

Ola Electric Shares : ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह उनके शेयर है। बाजार की दौड़ में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयरों मेंशुक्रवार 20 फरवरी को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 19 फरवरी को शेयर 2.5% गिरकर 27.51 रुपये पर बंद हुआ और एक साल में करीब 50% टूट चुका है। नई रणनीति के तहत अब कंपनी मार्च के अंत तक स्टोर्स घटाकर लगभग 550 करने की तैयारी में है। बिक्री में 61% की गिरावट और मार्केट शेयर कम होने के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस खबर का शेयर पर आगे क्या असर पड़ेगा? वहीं इसी अवधि में सेंसेक्स लगभग 8.9% चढ़ा है। पिछले एक महीने में भी ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में करीब 16% की गिरावट आई है।

रणनीतिक बदलाव

भाविश अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी ने पहले आक्रामक विस्तार करते हुए अपने ऑफलाइन नेटवर्क को देशभर में करीब 4,000 लोकेशन्स तक पहुंचा दिया था। हालिया तिमाही अपडेट में कंपनी ने बताया कि उसने पहले ही अपने एक्टिव स्टोर्स की संख्या घटाकर करीब 700 कर दी है। इसे रणनीतिक बदलाव का हिस्सा बताया गया है।

ऑपरेटिंग मॉडल

खबरों के मुताबिक के मुताबिक, दिसंबर तिमाही कंपनी के लिए बड़े आंतरिक बदलावों का समय था। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की रफ्तार धीमी होने और सर्विस क्वालिटी (Service Quality) सुधारने की जरूरत को देखते हुए कंपनी ने अपनी लागत संरचना और ऑपरेटिंग मॉडल में बदलाव का फैसला लिया।

लॉन्ग-टर्म स्थिरता

कंपनी अब शॉर्ट-टर्म बिक्री बढ़ाने के बजाय लॉन्ग-टर्म स्थिरता पर ध्यान दे रही है। कुछ जगहों पर आउटलेट बंद किए जा चुके हैं और कुछ जगहों पर कर्मचारियों की छंटनी भी की गई है।