'एक दिन हम कहेंगे- ऋचा भारत की कप्तान...' सौरव गांगुली ने वर्ल्ड चैंपियन विकेटकीपर को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

World Champion Richa Ghosh: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा रही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को उनके योगदान के बंगाल क्रिकेट संघ (सीएबी) और पश्चिम बंगाल सरकार ने सम्मानित किया है। ऋचा को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी नियुक्त करने के साथ-साथ बंग भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। इस बीच सीएबी अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज की सराहना करते हुए उनके कप्तान बनने की इच्छा व्यक्त की है।
ईडन गार्डन्स मैदान पर आयोजित एक भव्य समारोह में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, “आपका (ऋचा का) करियर अभी शुरू हुआ है। अगले चार से छह वर्षों में महिला क्रिकेट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपको और भी अवसर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इनका पूरा फ़ायदा उठाएँगी और एक दिन, झूलन की तरह, हम यहाँ खड़े होकर कहेंगे, ‘ऋचा – भारत की कप्तान।'” गांगुली ने हाल ही में हुए टूर्नामेंट में दबाव की परिस्थितियों में ऋचा के धैर्य और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।
गांगुली ने आगे कहा, “निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उनकी भूमिका बहुत कठिन होती है। आपको कम गेंदें मिलती हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने होते हैं।” उन्होंने “लोगों को जेमिमाह के नाबाद 127 या सेमीफाइनल में हरमनप्रीत के 89 रन याद होंगे, लेकिन ऋचा के 130 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट ने फ़र्क़ डाला। उन्होंने जो किया है, वह स्मृति और हरमन के बराबर ही है।”
ऋचा के प्रयासों के सम्मान में, उनको पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नियुक्त किया और उन्हें सोने की चेन देकर सम्मानित किया। सीएबी ने उन्हें ₹34 लाख भी दिए – फाइनल में उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक रन के लिए ₹1 लाख। बता दें कि भारत ने 2 नवंबर को फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप खिताब जीता। उन्होंने 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जिससे भारत को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में 52 रनों की यादगार जीत मिली और इतिहास रच दिया।