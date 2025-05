Oops moment: फटी ड्रेस पहन कान्स रेड कार्पेट पर उतरीं उर्वशी रौतेला, और फिर ...

Cannes 2025: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भले ही फिल्मों से दूर हैं लेकिन वह अक्सर फैशन सेंस, खूबसूरती और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. इस वक्त उर्वशी रौतेला कान्स में जाने को लेकर चर्चा में हैं, जहां रेड कार्पेट पर उन्होंने ब्लैक ड्रेस में अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा. एक्ट्रेस दूसरी बार कान्स रेड कार्पेट पर पहुंची हैं. लेकिन जहां पिछली बार हर कोई उनके 4 लाख के तोते को देखकर हैरान था.

वहीं अब उर्वशी रेड कार्पेट पर अपने Oops मूमेंट के चलते खबरों में आ गई हैं. दरअसल, उर्वशी सैकड़ों कैमरो के सामने अचानक वॉर्डरोब मॉलफंक्शन का श‍िकार हो गईं. उर्वशी रौतेला जब कान्स फिल्म फेस्टिवल में ब्लैक कलर के सिल्क गाउन में नजर आई तो हर कोई उनकी खूबसूरती को देखता ही रह गया.

उन्होंने नाजा सादे कॉउचर द्वारा डिजाइन किया गया ब्लैक सिल्क तफ़ता गाउन पहना था, जिसमें ड्रामैटिक ट्रेन, कोर्सेटेड चोली और ट्रांसपेरेंट स्लीव्स थीं. लेकिन एक्ट्रेस ने जैसे ही पैप्स को ग्रीट करने के लिए अपना हाथ उठाया तो लोगों की नजरें उनकी फटी हुई ड्रेस पर ठहर गई. उनकी लेफ्ट आर्मपिट के पास उनकी ड्रेस में छेद नजर आया जिसे कैमरे ने कैप्चर कर लिया और अब एक्ट्रेस की फटी हुई ड्रेस के चलते सोशल मीडिया पर फैंस उनकी जमकर फजीहत कर रहे हैं.

Urvashi Rautela :- First Indian to have a torn dress at Cannes? pic.twitter.com/ZqePMasB4K

