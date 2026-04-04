Oppo Find X9s Pro : ओप्पो फाइंड X9s प्रो और X9 Ultra के फीचर्स लीक, जानें बैटरी  ,  कैमरा और डिस्प्ले

Oppo Find X9s Pro : ओप्पो इस महीने के अंत में Find X9 Ultra के साथ Find X9 Pro को चीन में लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च से पहले ही कुछ नए लीक सामने आए हैं जिनसे दोनों स्मार्टफोन के बारे में अहम जानकारी मिली है। कुछ पहले से कन्फर्म फीचर्स जैसे कि Hasselblad-ब्रांडेड कैमरा केवल Find X9s Pro में होंगे। वहीं, केवल Ultra वेरिएंट के ग्लोबली लॉन्च होने की जानकारी मिली है। फोन में 200 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा मिलने वाला है। अब लॉन्च से पहले इस फोन की बैटरी के बारे में बड़ा खुलासा किया गया है।

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिपस्टर Digital Chat Station के अनुसार, Oppo Find X9s Pro में 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.32 इंच का 1.5K डिस्प्ले और चारों ओर बेहद पतले, एक समान साइज के बेजल हो सकते हैं। टिपस्टर ने पीछे की तरफ एक बड़े Horizontal Camera Module का भी जिक्र किया है।

वायरलेस चार्जिंग

लीक के अनुसार, Oppo Find X9s Pro में लगभग 7,025mAh की बैटरी होगी। उम्मीद है कि यह हैंडसेट 80W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और इसका वजन लगभग 198 ग्राम होगा। यह जानकारी फोन के बारे में पहले लीक हुई जानकारियों से मेल खाती है।

अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर

Dimensity 9500 चिपसेट, फ्लैट OLED डिस्प्ले और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर होने की उम्मीद है। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें मेटल बॉडी होगी और धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 और IP69 रेटिंग होगी।

कलर ऑप्शन

एक अलग वीबो पोस्ट में, उसी टिपस्टर ने आने वाले Oppo Find X9s Pro के कलर ऑप्शन शेयर किए हैं। यह Natural White, Native Titanium, Vibrant Orange, और Wind Chaser Green कलर में लॉन्च होने की उम्मीद है।