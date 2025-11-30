अहमदाबाद में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए आयोजित की गई मैराथन, 24 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

  1. हिन्दी समाचार
अडानी एंटरप्राइजेज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी, एक्टर मंदिरा बेदी और प्रीति झंगियानी ने रविवार को अहमदाबाद में मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इसे अडानी ग्रुप ने ऑर्गनाइज़ किया था और यह भारत की आर्म्ड फोर्सेज़ को एक ट्रिब्यूट था। यह अडानी अहमदाबाद मैराथन का नौवां एडिशन था, जिसे गुजरात में अडानी ग्रुप ने ऑर्गनाइज़ किया था।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी (Managing Director Pranav Adani), एक्टर मंदिरा बेदी और प्रीति झंगियानी (Actors Mandira Bedi and Preeti Jhangiani) ने रविवार को अहमदाबाद में मैराथन (marathon) को हरी झंडी दिखाई। इसे अडानी ग्रुप ने ऑर्गनाइज़ किया था और यह भारत की आर्म्ड फोर्सेज़ को एक ट्रिब्यूट (A tribute to the Armed Forces of India) था। यह अडानी अहमदाबाद मैराथन का नौवां एडिशन था, जिसे गुजरात में अडानी ग्रुप ने ऑर्गनाइज़ किया था।

भारतीय आर्म्ड फोर्सेज़ को ट्रिब्यूट देने के लिए, मैराथन का नाम रन 4 आवर सोल्जर्स रखा गया था। इवेंट के दौरान प्रणव अडानी (Pranav Adani) ने बताया कि मैराथन में कुल 24 हजार लोगों ने हिस्सा लिया, जो पिछले साल के मुकाबले पार्टिसिपेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी है। प्रणव अडानी (Pranav Adani) ने कहा कि यह अडानी अहमदाबाद मैराथन का 9वां एडिशन (9th edition of Adani Ahmedabad Marathon) है, जिसमें 24 हजार रनर्स ने हिस्सा लिया। यह संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। हम इस मैराथन को एक मकसद के लिए ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ हैं। एक्ट्रेस और स्पोर्ट्स एंकर मंदिरा बेदी (Actress and sports anchor Mandira Bedi) ने पार्टिसिपेंट्स की तारीफ़ करते हुए कहा कि वे अपने पर्सनल गोल्स से बड़े मकसद के लिए दौड़ रहे हैं। रनर्स देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के जज्बे, त्याग और ताकत का सम्मान कर रहे हैं। मंदिरा बेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अडानी अहमदाबाद मैराथन का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेज़ को एक ट्रिब्यूट है। लोग एक ऐसे मकसद के लिए दौड़ रहे हैं जो उनसे भी बड़ा है। वे आर्म्ड फोर्सेज़ के जज़्बे, त्याग और ताकत के लिए दौड़ रहे हैं।” एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी, जो मैराथन को फ़्लैग ऑफ़ करने वाले स्पेशल गेस्ट्स में से एक थीं।

