  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ओवैसी ने CM योगी और हिमंता बिस्वा को दी खुली चुनौती, बोले- हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेल के दिखाओ

ओवैसी ने CM योगी और हिमंता बिस्वा को दी खुली चुनौती, बोले- हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेल के दिखाओ

Owaisi's reaction on India vs Pakistan match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। सरकार के साथ-साथ कुछ विपक्षी दल मैच खेलने के समर्थन में हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस मैच के खिलाफ खड़े हैं। ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने भाजपा के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम हिमंता बिस्वा को मैच रुकवाने की खुली चुनौती भी दे दी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Owaisi’s reaction on India vs Pakistan match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। सरकार के साथ-साथ कुछ विपक्षी दल मैच खेलने के समर्थन में हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस मैच के खिलाफ खड़े हैं। ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने भाजपा के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम हिमंता बिस्वा को मैच रुकवाने की खुली चुनौती भी दे दी।

पढ़ें :- सीएम आवास के चंद कदम दूर बुलंदशहर से आए युवक ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत, बिजली विभाग पर प्रताड़ित करने का आरोप

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने भारत-पाकिस्तान मैच पर कहा, “मैं असम के सीएम, यूपी के सीएम और उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बेतुकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं – क्या उनमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच रद्द करने की हिम्मत नहीं है, उस देश के साथ जिसने हमारे 26 बेगुनाह लोगों को मार डाला? अगर आपकी बेटी मारी जाती, तो क्या आप खेलते? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते, आतंक और बातचीत मुमकिन नहीं – तो इस एक मैच से कितना पैसा कमाया जा सकता है?”

एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा, “बीजेपी राष्ट्रवादी होने का दावा करती है; आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्रिकेट पर ‘ठग’ जाते हैं। हम वहीं हैं जहाँ कल थे – पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर 26 लोगों को मार डाला। हम बीजेपी और आरएसएस से पूछते हैं: उन 26 जानें की कीमत क्या है? आपके लिए, यह मैच से मिलने वाले विज्ञापन राजस्व के बराबर है। बीजेपी को हमारी जानें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ़ पैसा दिख रहा है।”

इस दौरान ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी दो साल बाद (हिंसा भड़कने के बाद) मणिपुर आए। उन्होंने बहुत देर कर दी। कई महिलाओं पर हमला हुआ। पूरे दो साल बाद उन्होंने मणिपुर आने के बारे में सोचा।” बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को मणिपुर का दौरा किया और जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए दो विरोधी समुदायों, कुकी और मैतेई, के लोगों के एक वर्ग से बातचीत की।

पढ़ें :- अयोध्या पहुंचे मॉरीशस के PM रामगुलाम ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में किया दर्शन-पूजन, सीएम योगी भी रहे मौजूद
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के 15 वाहन आग बुझाने में जुटे

वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग...

राजधानी में बीच सड़क पर होटल संचालक को मारी गोली, युवक की जांघ में लगी गोली हुई आर-पार

राजधानी में बीच सड़क पर होटल संचालक को मारी गोली, युवक की...

ओवैसी ने CM योगी और हिमंता बिस्वा को दी खुली चुनौती, बोले- हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेल के दिखाओ

ओवैसी ने CM योगी और हिमंता बिस्वा को दी खुली चुनौती, बोले-...

Protest Against IND vs PAK Match: मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिंदूर के साथ भारत-पाक मैच का किया विरोध

Protest Against IND vs PAK Match: मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सिंदूर...

IND vs PAK Match: आज क्रिकेट एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी भिड़ंत, जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK Match: आज क्रिकेट एशिया कप में भारत-पाकिस्तान की होगी...

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर उतारेंगे गौ सेवक निर्दलीय उम्मीदवार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार में निकालेंगे गौ मतदाता संकल्प यात्रा, सभी सीटों पर...