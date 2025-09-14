ओवैसी ने CM योगी और हिमंता बिस्वा को दी खुली चुनौती, बोले- हिम्मत है तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेल के दिखाओ

Owaisi’s reaction on India vs Pakistan match: भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। सरकार के साथ-साथ कुछ विपक्षी दल मैच खेलने के समर्थन में हैं, जबकि शिवसेना (यूबीटी) और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस मैच के खिलाफ खड़े हैं। ओवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने भाजपा के फायर ब्रांड सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम हिमंता बिस्वा को मैच रुकवाने की खुली चुनौती भी दे दी।

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने भारत-पाकिस्तान मैच पर कहा, “मैं असम के सीएम, यूपी के सीएम और उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बेतुकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं – क्या उनमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच रद्द करने की हिम्मत नहीं है, उस देश के साथ जिसने हमारे 26 बेगुनाह लोगों को मार डाला? अगर आपकी बेटी मारी जाती, तो क्या आप खेलते? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकते, आतंक और बातचीत मुमकिन नहीं – तो इस एक मैच से कितना पैसा कमाया जा सकता है?”

एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा, “बीजेपी राष्ट्रवादी होने का दावा करती है; आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्रिकेट पर ‘ठग’ जाते हैं। हम वहीं हैं जहाँ कल थे – पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर 26 लोगों को मार डाला। हम बीजेपी और आरएसएस से पूछते हैं: उन 26 जानें की कीमत क्या है? आपके लिए, यह मैच से मिलने वाले विज्ञापन राजस्व के बराबर है। बीजेपी को हमारी जानें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ़ पैसा दिख रहा है।”

इस दौरान ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी दो साल बाद (हिंसा भड़कने के बाद) मणिपुर आए। उन्होंने बहुत देर कर दी। कई महिलाओं पर हमला हुआ। पूरे दो साल बाद उन्होंने मणिपुर आने के बारे में सोचा।” बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को मणिपुर का दौरा किया और जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए दो विरोधी समुदायों, कुकी और मैतेई, के लोगों के एक वर्ग से बातचीत की।