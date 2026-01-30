  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pak and Bangladesh air services : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी हुई बहाल , रिश्तों का नया दौर शुरू

Pak and Bangladesh air services : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी हुई बहाल , रिश्तों का नया दौर शुरू

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को नया दौर शुरू हुआ हो चुका है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pak and Bangladesh air services : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को नया दौर शुरू हुआ हो चुका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक फ्लाइट गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, जिससे 14 साल बाद दोनों देशों के बीच नॉन-स्टॉप हवाई कनेक्टिविटी फिर से शुरू हो गई।

पढ़ें :- जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली जीत को बता दिया गर्व का पल

वाटर सैल्यूट से हुआ स्वागत
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी (PAA) के अनुसार, ढाका से कराची के लिए विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट (BG-341) गुरुवार को शाम को कराची पहुंची। बयान के अनुसार, यह ढाका से पहली फ्लाइट है जो 14 साल बाद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Jinnah International Airport) पर उतरी। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद एयरलाइंस की फ्लाइट का पारंपरिक वाटर सैल्यूट (Prime Minister Sheikh Hasina) से स्वागत किया गया।

PAA ने आगे कहा, “पाकिस्तान-बांग्लादेश दोस्ती में एक नया अध्याय – 14 साल बाद एयर कनेक्टिविटी बहाल हुई, जिसे कराची एयरपोर्ट पर एक हाई-लेवल स्वागत समारोह के साथ मनाया गया।”

यह घटनाक्रम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती के बीच हुआ है, जब 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश में बड़े छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना (Prime Minister Sheikh ) को पद से हटा दिया गया था।

एयरलाइंस हफ्ते में दो बार ढाका और कराची के बीच ऑपरेट होने वाली है। एयरलाइंस को लंबी अवधि की इजाजत देने से पहले हालात का जायजा लेने के लिए 30 मार्च तक का लाइसेंस दिया गया। एयरलाइन ने इस सप्ताह की शुरुआत में ढाका में एक बयान में कहा कि विमान बांग्लादेश एयरलाइंस गुरुवार और शनिवार को ढाका-कराची रूट (Dhaka-Karachi route) पर संचालित होगी।

पढ़ें :- PM मोदी और बाकी भारतीय नेताओं ने अमेरिकी समकक्षों को क्या तोहफे दिये? US स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की लिस्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pak and Bangladesh air services : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी हुई बहाल , रिश्तों का नया दौर शुरू

Pak and Bangladesh air services : पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी...

जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली जीत को बता दिया गर्व का पल

जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने...

PM मोदी और बाकी भारतीय नेताओं ने अमेरिकी समकक्षों को क्या तोहफे दिये? US स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की लिस्ट

PM मोदी और बाकी भारतीय नेताओं ने अमेरिकी समकक्षों को क्या तोहफे...

ईरान की दहलीज पर पहुंचे पावरफुल अमेरिकी वॉरशिप, ट्रंप बोले- यह बहुत अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े

ईरान की दहलीज पर पहुंचे पावरफुल अमेरिकी वॉरशिप, ट्रंप बोले- यह बहुत...

Colombia plane crash : कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा, एक सांसद सहित 15 यात्रियों की मौत 

Colombia plane crash : कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा, एक सांसद सहित...

Tesla : टेस्ला अब Electric car की जगह बनाएगी Robot , जानें एलन मस्क का फैसला

Tesla : टेस्ला अब Electric car की जगह बनाएगी Robot , जानें...