  3. पाकिस्तान और अफगान तालिबान में 48 घंटों का सीजफायर, अफगानिस्तान का दावा- PAK सैनिकों ने किया सरेंडर

एक दूसरे के खून के प्यासे बने पाकिस्तान और अफगान तालिबान 48 घंटे के संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। इसके पहले तालिबान के हमलों से पाकिस्तान दहल उठा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

