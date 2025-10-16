पाकिस्तान और अफगान तालिबान में 48 घंटों का सीजफायर, अफगानिस्तान का दावा- PAK सैनिकों ने किया सरेंडर

Afghanistan- Pakistan Ceasefire : एक दूसरे के खून के प्यासे बने पाकिस्तान और अफगान तालिबान 48 घंटे के संघर्ष विराम पर राजी हो गए हैं। इसके पहले तालिबान के हमलों से पाकिस्तान दहल उठा है। खबरों के अनुसार, अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ है।

. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये संघर्षविराम बुधवार शाम 6 बजे से शुरू हो गया। इससे पहले, दोनों की लड़ाई सीमा पर सैन्य ठिकानों पर हमले से आगे बढ़कर अंदरूनी इलाकों को निशाना बनाने तक पहुंच गई थी। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के कई रिहाइशी इलाकों पर हमले किए और काबुल व कंधार में एयर स्ट्राइक कर दी।

सीजफायर लागू होने से पहले अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर ड्रोन हमलों की फुटेज भी जारी की है। पाकिस्तान की सेना ने अफगान तालिबान पर दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में दो प्रमुख सीमा चौकियों पर हमले का आरोप लगाया है।

इससे पहले, पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने दावा किया था कि सुरक्षाबलों ने बलूचिस्तान सीमा पर अफगान तालिबान के हमले को नाकाम करते हुए करीब 15-20 सदस्यों को मार गिराया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक हफ्ते के अंदर यह तीसरी बड़ी झड़प है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जिसकी सीमा क़रीब 2600 Km की है। दोनों देशों में डूरंड लाइन और आतंकवाद को लेकर मतभेद है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान आतंक को शह देकर उसके क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है।