टी-20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान ने घोषित की अपनी टीम, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज़ के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में अनुभवी जोड़ी बाबर आज़म और शाहीन अफरीदी (Babar Azam and Shaheen Afridi) की T20I सेटअप में वापसी होगी। बाबर और शाहीन जनवरी की शुरुआत में श्रीलंका में पाकिस्तान की T20I सीरीज़ में नहीं खेले थे। इस दौरान दोनों खिलाड़ी बिग बैश लीग खेल रहे थे। शादाब खान पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग यूनिट को मज़बूत करेंगे, जिसमें अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज़ और उस्मान तारिक भी शामिल हैं।

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया तीन T20I मैचों (Pakistan and Australia play three T20I matches) में आमने-सामने होंगे। सीरीज़ का पहला मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा मैच 31 जनवरी को और तीसरा मैच एक फरवरी को खेला जाएगा। तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह तीन मैचों की सीरीज़ T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण तैयारी का काम करेगी। विश्व कप सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। विश्व कप में पाकिस्तान ग्रुप A में USA, नामीबिया, नीदरलैंड और सह-मेज़बान भारत के साथ है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में श्रीलंका, आयरलैंड, ओमान और ज़िम्बाब्वे के साथ है। पाकिस्तान ने महीने की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ तीन T20I मैच खेले थे। सीरीज़ ड्रॉ रही थी, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ने एक-एक मैच जीता था। वहीं एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। श्रीलंका सीरीज़ से पहले, पाकिस्तान ने घर पर एक T20I ट्राई-सीरीज़ खेली थी। जिसमें श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तान ने T20I ट्राई-सीरीज़ जीती थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I के लिए पाकिस्तान की T20I टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आज़म, फहीम अशरफ, फखर ज़मान, ख्वाजा मोहम्मद नफे, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबज़ादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक।