  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी पर हुआ अटैक,  कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत

Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी पर हुआ अटैक,  कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित कम से कम छह सैनिक मारे गए।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hurricane Melissa : तूफान ‘मेलिसा’ ने 3 देशों में मचाई तबाही , हजारों लोग बेघर , जानें कहां-कैसे हालात

Hurricane Melissa : तूफान ‘मेलिसा’ ने 3 देशों में मचाई तबाही ,...

Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी पर हुआ अटैक,  कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत

Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी पर हुआ अटैक,  कैप्टन सहित 6...

India US Trade Deal: ट्रेड डील पर अमेरिका से आ गई खुशखबरी, खुद ट्रंप ने किया कन्फर्म

India US Trade Deal: ट्रेड डील पर अमेरिका से आ गई खुशखबरी,...

China Moon Landing Mission 2030 : चांद पर इंसान पहुंचाने को लेकर चीन ने दिया बड़ा अपडेट, ग्रुप का परिचय कराया

China Moon Landing Mission 2030 : चांद पर इंसान पहुंचाने को लेकर...

US-China Deal: मुलाकात के बाद जिनपिंग पर मेहरबान हुए ट्रंप , चीन पर कम किया टैरिफ

US-China Deal: मुलाकात के बाद जिनपिंग पर मेहरबान हुए ट्रंप , चीन...

रूस के न्यूक्लियर टॉरपीडो की टेस्टिंग सफल, ये अचूक हथियार रेडियोएक्टिव समुद्री लहरें पैदाकर दुनिया के इन देशों को कर देगा तबाह

रूस के न्यूक्लियर टॉरपीडो की टेस्टिंग सफल, ये अचूक हथियार रेडियोएक्टिव समुद्री...