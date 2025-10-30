Pakistan :  खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी पर हुआ अटैक,  कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किए गए आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित कम से कम छह सैनिक मारे गए। यह हमला बुधवार को सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है।

अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan) की सीमा से लगे अशांत कुर्रम कबायली ज़िले (Kurram tribal district) के सुल्तानी इलाके में काफ़िले पर हमला हुआ। इसके बाद हुई गोलीबारी में सात आतंकवादी मारे गए।

जब काफिला इलाके से गुज़र रहा था, तब आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान, डोगर के पास एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में विस्फोट हो गया, जिससे भारी जनहानि हुई।

विस्फोट के परिणामस्वरूप एक अधिकारी और पांच सैनिक मारे गए।

सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और अपराधियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

बता दें कि, हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) में एक पुलिस चौकी पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और अर्धसैनिक बल का एक जवान घायल हो गया था। हमला कोहाट जिले के दर्रा आदम खेल में टोर चप्पूर पुलिस चौकी पर ये हमला रात के समय किया गया था।