आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

Pakistan’s decision on the T20 World Cup : पाकिस्तान ने 2 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर अपना फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन पड़ोसी देश आईसीसी के सामने झुकने को मजबूर है। ताजा खबर सामने आयी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई सीरीज के बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट के लिए कोलंबो (श्रीलंका) की यात्रा करेगा।

दरअसल, पाकिस्तान मीडिया मैनेजर ने PCB मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में T20 वर्ल्ड कप यात्रा का प्लान बताया और फिर उसे डिलीट कर दिया। इस मैसेज में लिखा था- “पाकिस्तान उसी 15-सदस्यीय टीम के साथ सीरीज़ पूरी करेगा जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आगे जाएगी।” इसके अलावा, एक अन्य मैसेज में लिखा गया- “पाकिस्तान T20I टीम पर अपडेट… तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाकी दो मैचों के लिए पाकिस्तान की T20I टीम से रिलीज कर दिया गया है।” यानी पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के चोटिल होने के खतरे से बचना चाहता है।

🚨 PCB media manager has sent a message in PCB official whatsapp group that Pakistan will travel for T20 World Cup 2026 and then deleted it immediately. pic.twitter.com/ZLI0BTrbO4 — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) January 30, 2026

बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की उस मांग का समर्थन कर रहा था, जिसमें उसने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाने की मांग की थी। लेकिन, आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया था। वहीं, बांग्लादेश को अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने अपना रुख साफ नहीं किया है कि वह टूर्नामेंट खेलेगा या फिर बांग्लादेश की तरह बाहर हो जाएगा।