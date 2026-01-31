  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

Pakistan's decision on the T20 World Cup : पाकिस्तान ने 2 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर अपना फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन पड़ोसी देश आईसीसी के सामने झुकने को मजबूर है। ताजा खबर सामने आयी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई सीरीज के बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट के लिए कोलंबो (श्रीलंका) की यात्रा करेगा।

By Abhimanyu 
Updated Date

Pakistan’s decision on the T20 World Cup : पाकिस्तान ने 2 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर अपना फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन पड़ोसी देश आईसीसी के सामने झुकने को मजबूर है। ताजा खबर सामने आयी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20आई सीरीज के बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट के लिए कोलंबो (श्रीलंका) की यात्रा करेगा।

पढ़ें :- युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने की इजाजत

दरअसल, पाकिस्तान मीडिया मैनेजर ने PCB मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में T20 वर्ल्ड कप यात्रा का प्लान बताया और फिर उसे डिलीट कर दिया। इस मैसेज में लिखा था- “पाकिस्तान उसी 15-सदस्यीय टीम के साथ सीरीज़ पूरी करेगा जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आगे जाएगी।” इसके अलावा, एक अन्य मैसेज में लिखा गया- “पाकिस्तान T20I टीम पर अपडेट… तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाकी दो मैचों के लिए पाकिस्तान की T20I टीम से रिलीज कर दिया गया है।” यानी पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों के चोटिल होने के खतरे से बचना चाहता है।

पढ़ें :- जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली जीत को बता दिया गर्व का पल

बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश की उस मांग का समर्थन कर रहा था, जिसमें उसने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाने की मांग की थी। लेकिन, आईसीसी ने इस मांग को ठुकरा दिया था। वहीं, बांग्लादेश को अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने अपना रुख साफ नहीं किया है कि वह टूर्नामेंट खेलेगा या फिर बांग्लादेश की तरह बाहर हो जाएगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

आईसीसी के सामने झुका पाकिस्तान! टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा कोलंबो

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20 मैच में भारत-न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs NZ 5th T20I Live : आज सीरीज के आखिरी टी20...

युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने की इजाजत

युगांडा पाकिस्तान की जगह खेलने को तैयार, आईसीसी से मांगी उड़ान भरने...

Virat Kohli Instagram : किंग कोहली इंस्टाग्राम अकाउंट फिर चालू, अचानक गायब होने से मच गया था हड़कंप

Virat Kohli Instagram : किंग कोहली इंस्टाग्राम अकाउंट फिर चालू, अचानक गायब...

WPL 2026 Playoffs : आरसीबी को मिला फाइनल का टिकट, आज MI vs GG मैच का नतीजा तय करेगा एलिमिनेटर की तस्वीर

WPL 2026 Playoffs : आरसीबी को मिला फाइनल का टिकट, आज MI...

जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामूली जीत को बता दिया गर्व का पल

जैसे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, शाहबाज शरीफ ने...