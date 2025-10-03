Pakistan business environment : पाकिस्तान में प्रोक्टर एंड गैंबल ने बंद की अपनी दुकानदारी,एक और करारा झटका

  1. हिन्दी समाचार
पाकिस्तान में लगातार हालात बदतर होते  जा रहे है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था का सीधा असर वहां के करोबार पर पड़ रहा है, और विदेशी कंपनियों पर पड़ रहा है।

Pakistan business environment :  पाकिस्तान में लगातार हालात बदतर होते  जा रहे है। पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था का सीधा असर वहां के करोबार पर पड़ रहा है, और विदेशी कंपनियों पर पड़ रहा है। ताजा मामले में अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद कंपनी प्रोक्टर और गैम्बल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट बिजनेस ऑपरेशन्स बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने कुछ माह पहले वैश्विक पुनर्गठन कार्यक्रम की घोषणा की थी।

टाइड डिटर्जेंट और अन्य घरेलू सामान बनाने वाली इस कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह पी एंड जी पाकिस्तान के साथ-साथ अपने रेजर विभाग जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड में विनिर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर देगी।

अब कंपनी अपने प्रोडक्ट सिर्फ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बेचेगी। यह फैसला कंपनी की वैश्विक लागत-कटौती रणनीति का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था जैसे महंगी बिजली, घटती मांग और डॉलर की कमी भी इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है। साथ ही, जिलेट पाकिस्तान भी बंद होने की कगार पर है। शेल, पीफाइजर और टेलीनॉर जैसी कंपनियाँ पहले ही देश छोड़ चुकी हैं, जो पाकिस्तान की गिरती कारोबारी साख का संकेत देती है।

पी एंड जी ने 1991 में पाकिस्तान में प्रवेश किया और देश की शीर्ष उपभोक्ता-वस्तु कंपनियों में से एक बन गई, जिसके ब्रांड जैसे पैम्पर्स, सेफगार्ड, एरियल, हेड एंड शोल्डर्स और पैंटीन घर-घर में मशहूर हो गए। इसने 1994 में एक साबुन संयंत्र और 2010 में एक डिटर्जेंट संयंत्र का अधिग्रहण करके अपने स्थानीय कारोबार का विस्तार किया।

