Pakistan Extends Airspace Ban : 23 सितंबर तक पाकिस्तान के  हवाई क्षेत्र से नहीं उड़ सकेंगे भारतीय विमान, बढ़ाई पाबंदी

Pakistan Extends Airspace Ban : ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र से भारतीय विमानों की उड़ान पर पाबंदी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध 23 सितंबर तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण (PAA) ने एक नया नोटम (Notice to Airmen) जारी कर एक महीने के विस्तार की घोषणा की, जिसमें भारतीय स्वामित्व वाले, संचालित या पट्टे पर लिए गए नागरिक और सैन्य दोनों विमान शामिल हैं। यह प्रतिबंध भारत के स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिये गए सैन्य और नागरिक विमानों पर भी लागू रहेगा।”

7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर एक विशाल सैन्य अभियान था।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, 23 अप्रैल को एक महीने के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया था। शुरुआती प्रतिबंध के तहत भारतीय विमान कंपनियों को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने से रोका गया था। भारत ने भी 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जिससे बदले की कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू हो गई।