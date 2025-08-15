Pakistan floods and landslides : पाकिस्तान में कुदरत का कहर , बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की मौत , कई लापता

Pakistan floods and landslides : पाकिस्तान में कुदरत के कहर से व्यापक तबाही का आलम बन गया है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए।

भूस्खलन जानलेवा साबित हुई

खबरों के अनुसार , बचाव अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर, बाजौर और एबटाबाद समेत कई जिलों में अचानक आई बाढ़ व भूस्खलन जानलेवा साबित हुई। सैलाब के कारण कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए।

हाहाकारी पर पंजकोरा नदी

लोअर दीर के मैदानी इलाके सोरी पाओ में एक मकान की छत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और महिलाओं व बच्चों समेत चार अन्य घायल हो गए। राहत और बचावकर्मियों ने मलबे से सात लोगों को निकाला, जिनमें से पांच को मृत घोषित कर दिया गया। आसमान से बरसे तूफान से पंजकोरा नदी का जलस्तर विनासक रूप से बढ़ गया है। बाजौर जिले में, जबरारी और सालारजई इलाकों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से व्यापक तबाही हुई।



बादल फटने से भीषण बाढ़

खबरों के अनुसार, जबरारी गांव में बादल फटने से भीषण बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, पांच शव बरामद किए और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। बाजौर के जिला आपातकालीन अधिकारी बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।