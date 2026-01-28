पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में करने वाला है ये ओछी हरकत, टूर्नामेंट में बवाल होना तय

  1. हिन्दी समाचार
Pakistan's stance on the T20 World Cup 2026 : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब कुछ दिन बचे हैं और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट अपनी सहभागित को लेकर सस्पेंस खत्म नहीं किया। लेकिन, टूर्नामेंट से बांग्लादेश के बाहर होने पर बौखलाया पाकिस्तान अब एक ओछी हरकत करने वाला है। जिसको लेकर एक नया विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश के समर्थन में आईसीसी को दूसरा पत्र लिखने वाला है। इस लेटर में पीसीबी अपने अगले कदम की जानकारी देगा। टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट औपचारिक तौर पर आईसीसी को लिखेगा कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर उसे काफी निराशा हुई है और पाकिस्तानी खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराएंगे।

पाकिस्तान अपनी सहभागित को लेकर शुक्रवार या सोमवार तक अंतिम फैसला लेने वाला है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम अगर वर्ल्ड कप में खेलती है तो उसके खिलाड़ी हाथों पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगे। हालांकि, आईसीसी की ओर से पाकिस्तान के इस विरोध के लिए परमिशन मिलना मुश्किल है। फिर भी पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आता तो बवाल होना तय है।

बता दें कि बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की अपील की थी। इस मुद्दे पर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़ा नजर आया था। लेकिन, आईसीसी बोर्ड ने इस अपील को खारिज कर दिया था। जब बांग्लादेश ने अपना इरादा नहीं बदला तो आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया है।

