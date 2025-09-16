भारतीय खिलाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया पाकिस्तान तो मैच रेफरी को ही निकलवाने चला, बॉयकॉट की भी दी धमकी

India vs Pakistan Match Hand Shake Controversy: एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर भारत में लोगों का आक्रोश देखने को मिला, लेकिन रविवार को दुबई में खेले गए मैच में सूर्य कुमार अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को न सिर्फ मैच हराया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर जलील भी किया। इसके बाद कप्तान सूर्या ने पड़ोसी देश के खिलाफ 7 विकेट की जीत को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सहस्त्र बलों को समर्पित किया। वहीं, भारतीय टीम की तरफ से हर तरह से जलील होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखलाया हुआ है।
दरअसल, दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। जबकि मैच के दौरान सभी भारतीय खिलाड़ी सिर्फ जीत के लिए खेल रहे थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। वहीं, मैच जीतने के बाद टीम के किसी भी खिलाड़ी ने पड़ोसी देश खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। भारत के इस रवैये से बौखलाए पीसीबी ने आईसीसी से हस्तक्षेप की मांग की है। यहां तक कि पीसीबी चीफ और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोमवार को आईसीसी से उस मैच के रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की है। साथ ही 17 सितंबर को दुबई में यूएई के विरुद्ध होने वाले मैच से हटने की भी धमकी दी है। उस मैच में भी रेफरी पायक्राफ्ट ही हैं।
मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट की भावना से जुड़े एमसीसी के नियम और आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। इससे पहले पाकिस्तान ने एसीसी के सामने इस मामले को उठाया था और उसने भारतीय खिलाड़ियों के बर्ताव को खेल भावना के विपरीत बताया था। हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत पर मैच रेफरी ने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी जिससे बौखलाए पीसीबी अब रेफरी पर ही गुस्सा निकालकर अपनी बची-खुची इज्जत बचाना चाहता है।