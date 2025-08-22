Pakistan : पाकिस्तान के कराची में पटाखा गोदाम में शक्तिशाली विस्फोट ,  34 लोग घायल

Pakistan : पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गुरुवार को एक पटाखा गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 34 लोग घायल हो गए। खबरों के अनुसार, निवासियों में दहशत फैल गई। घनी आबादी वाले इलाके में हुए इस विस्फोट से गोदाम और आस-पास की दुकानों में आग लग गई, जबकि इसके बाद कई छोटे-छोटे विस्फोट हुए, जान बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। चारो तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

बहुमंजिला इमारत से धुआँ और आग की लपटें उठ रही थीं, टूटे हुए शीशे सड़कों पर बिखरे पड़े थे और राहगीर घायल हो रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में घबराए हुए निवासी घटनास्थल से भागते और गाड़ियों को जल्दी-जल्दी भागने के लिए मोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे।

पुलिस अधिकारी सुम्मैया तारिक ने पुष्टि की कि 34 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से चार की हालत गंभीर है।