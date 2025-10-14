प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री, ऐसी रही मुलाकात

  1. हिन्दी समाचार
संत प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) बीते दिनों कुछ अस्वस्थ हैं, जिसके चलते वे अपने भक्तों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Pandit Dhirendra Shastri) मंगलवार को अचानक प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए वृंदावन पहुंच गए।

Updated Date

नई दिल्ली। संत प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) बीते दिनों कुछ अस्वस्थ हैं, जिसके चलते वे अपने भक्तों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Pandit Dhirendra Shastri) मंगलवार को अचानक प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए वृंदावन पहुंच गए। बागेश्वर बाबा ने सीधे श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम (Shri Hit Radha Keli Kunj Ashram) पहुंचकर प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इसी दौरान प्रेमानंद महाराज और बागेश्वर बाबा के बीच कुछ वार्तालाप भी हुआ।

पंडित धीरेंद्र शास्त्री (Pandit Dhirendra Shastri)  का वृंदावन का यह दौरा सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए था। आश्रम में पहुंचकर धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने भीड़ में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) को दंडवत प्रणाम भी किया।

प्रेमानंद महाराज और बागेश्वर बाबा में क्या बातचीत हुई?

बागेश्वर बाबा ने प्रेमानंद जी महाराज (Premananda Maharaj) से आशीर्वाद लेकर कहा कि मायाजाल में फंसे थे। मुंबई में और अब भगवान की कृपा से आपके दर्शन करने के लिए आ पाए हैं। इस पर महाराज जी ने कहा कि भगवान के पार्षद मायाजाल से जीवों को मुक्त करने जाते हैं। आप जहां भी जाएं वहां भगवत नाम की गर्जना करें, उससे मायाजाल से मुक्ति मिल जाती है।

बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri)  ने अपनी दिल्ली से वृंदावन तक निकलने वाली सनातन एकता पदयात्रा का प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj)  को आमंत्रण दिया। बागेश्वर बाबा की यह यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी। इस वार्तालाप के अंत में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) ने महाराज जी से कहा कि आप जैसे महापुरुषों की कृपा बनी रहे।

जानकारी के लिए बता दें कि प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj)  की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी रात्रिकालीन पदयात्रा फिलहाल बंद है। इससे उनके दर्शन करने वाले निराश हैं। प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj)  किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते उनकी हफ्ते में पांच दिन डायलसिस हो रही है।

