Viral Video : रील के नशे में जान बाज़ी पर लगा रहे लोग , इस वायरल में देखें सच

रील का नशा हर किसी पर छाया हुआ है। ऐसे एमिन लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं इन दिनो ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइये जानते हैं क्या है इस वीडियो में जिससे ये वायरल हुआ ।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

इस वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि बहुत सारे लोग एक पुल के ऊपर खड़े हैं। सभी 20-25 की उम्र वाले लड़के लग रहे हैं। वहीं एक लड़का नीचे लटका हुआ है जिसके पैर में कोई कपड़ा बंधा हुआ है और पुल पर खड़े तीन लड़के उस कपड़े को पकड़े हुए हैं। वहीं नीचे एक लड़की डूब रही है जिसे बचाने के लिए लड़का नीचे लटका हुआ है। इनके बचाने का तरीका देखकर साफ पता चल रहा है कि ये सब रील बनाने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और फिर लोग वैसे वीडियो बनाने पर तुले हुए हैं।

यहाँ देखें वीडियो

इसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, ‘वीडियो बनाने के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं आजकल के युवा।’ अब तक 2 लाख 48 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ये बेवकूफी है। दूसरे यूजर ने लिखा- वीडियो मत बोल, जॉब है, सैलरी आती है उससे।