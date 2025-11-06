Viral video : AI ने दिखाया महाभारत युद्ध के मैदान में कैसा था नजारा, श्रीकृष्ण का दिव्य अवतार देख चौंक जाएंगे आप

आज कल AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग एक छोटी सी स्क्रिप्ट या आइडिया डालें, और AI टूल्स खुद-ब-खुद उसमें इमेज, वीडियो क्लिप, म्यूजिक, ट्रांजिशन, और वॉइसओवर जोड़ देते हैं। AI जनरेटेड वीडियो कभी-कभी गलत जानकारी फैला सकते हैं, इसलिए इसके वायरल वीडियो को सच मानने से पहले लोग काफी सतर्कता बरतते हैं। इस बार भी ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में AI के जरिए ये दिखाया गया है कि महाभारत युद्ध के मैदान में नजारा कैसा था।

वायरल होते ही छा गया वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @khushdeep_dhillon_insan नामक हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो में कंटेंट किएटर पहले कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाता है और बताता है ​उसके ठीक सामने अर्जुन खड़े हैं। इसके बाद AI वीडियो में श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद दिखाया जाता है। वीडियो में युधिष्ठिर को भी गुरुजन का आशीर्वाद लेते दिखाया गया है। इसके बाद प्रभु श्रीकृष्ण को दिव्य रूप में गीता का उपदेश देते हुए भी दिखाया गया है।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखने के बाद इस पर यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसे देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि ‘भाई ने मेरा सपना सच कर दिया।’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘औसत पुरुषों का सपना।’ तीसरे यूजर ने लिखा कि, ‘भाई 2:30 घंटे की पूरी मूवी बनाओ और यूट्यूब पर अपलोड करो…तुम धमाल मचा