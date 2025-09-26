  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश ,  14 लोगों की मौत

Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश ,  14 लोगों की मौत

दक्षिणी पेरू में रविवार को उस समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गय जब बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Peru accident :  दक्षिणी पेरू में रविवार को उस समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गय जब बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश हो गई। दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक मिनीवैन और ट्रक हाईवे पर आमने-सामने टकरा गए।

पढ़ें :- चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

मिनीवैन में बोलिवियाई बैंड ‘मुनेक्विटा फ्लोर वाई ला नुएवा टेंडेंसिया म्यूजिकल’ के प्रमुख गायक भी शामिल है। यह दुर्घटना अरेक्विपा प्रांत के पास पैन-अमेरिकन हाईवे पर हुई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

चीन के सैन्य जहाजों ने ताइवान की सीमा में किया प्रवेश

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड, शुक्रवार को चंडीगढ़ में भरी अंतिम उड़ान

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 छह दशक के बाद हुआ रिटायर्ड,...

Boston flood warning' :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी

Boston flood warning' :  मैसाचुसेट्स में तूफान के कहर , बोस्टन में...

कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया प्रतिनिधित्व

कनाडा में आयोजित अंतराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का केंद्रीय मंत्री राम मोहन...

Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश ,  14 लोगों की मौत

Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन...

विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए-80 की बैठक में हुए शामिल, उठाया आतंकवाद का मुद्दा

विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए-80 की बैठक में हुए शामिल, उठाया आतंकवाद...