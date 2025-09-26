Peru accident :  पेरू में सड़क हादसे में बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश ,  14 लोगों की मौत

Peru accident : दक्षिणी पेरू में रविवार को उस समय एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गय जब बोलिवियाई संगीतकारों की मिनीवैन हुई क्रैश हो गई। दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब एक मिनीवैन और ट्रक हाईवे पर आमने-सामने टकरा गए।

मिनीवैन में बोलिवियाई बैंड ‘मुनेक्विटा फ्लोर वाई ला नुएवा टेंडेंसिया म्यूजिकल’ के प्रमुख गायक भी शामिल है। यह दुर्घटना अरेक्विपा प्रांत के पास पैन-अमेरिकन हाईवे पर हुई।