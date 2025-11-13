  1. हिन्दी समाचार
  Peru Bus Accident : पेरू में दुर्घटना के बाद बस गिरी खाई में ,  37 यात्रियों की दर्दनाक मौत

पेरू के दक्षिणी अरेक्विपा क्षेत्र में एस समय एक बड़ी वाहन दुर्घटना हो गई जब एक डबल डेकर बस और पिकअप ट्रक के बीच हुई टक्कर में 37 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

By अनूप कुमार 
Peru Bus Accident : पेरू के दक्षिणी अरेक्विपा क्षेत्र में एस समय एक बड़ी वाहन दुर्घटना हो गई जब एक डबल डेकर बस और पिकअप ट्रक के बीच हुई टक्कर में 37 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों के लिए बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने पिकअप ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जो दुर्घटना में बच गया, जबकि बस चालक की मौत हो गई।

60 से अधिक यात्रियों को ले जा रही डबल डेकर बस और तेज गति से आ रहे पिकअप ट्रक के बीच हुई घातक दुर्घटना में बस 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग हताहत हुए।

खबरों के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर ही 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 26 घायलों में एक आठ महीने का बच्चा और दो अन्य बच्चे शामिल हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है।

