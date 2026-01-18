Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो किशोर को बचाने के लिए कूदे युवक की गई जान

पूरनपुर। यूपी (UP) के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) के पूरनपुर क्षेत्र में धनाराघाट पर शारदा नदी (Sharda River) में नहाने गए गांव चंदिया हजारा (Village Chandiya Hazara) निवासी सुमित (14 वर्ष) और सौरभ (15 वर्ष) की नदी में डूबकर मौत हो गई। उन्हें डूबता देख बचाने के लिए नदी में कूदे युवक की भी जान चली गई। तीन मौतों से घाट पर कोहराम मच गया। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने मृतकों के परिजनों को समझाकर शांत कराया।

जानकारी के मुताबिक गांव चंदिया हजारा (Village Chandiya Hazara) निवासी सुशांत का पुत्र सुमित गांव के ही सौरभ पुत्र निताई के साथ मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya) के अवसर पर रविवार की दोपहर शारदा नदी (Sharda River) के धनाराघाट पर गया था। वहां दोनों किशोर नदी में नहाने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों किशोर कुछ समय पहले कराए गए चेनेराइजेशन कार्य के समय खोदे गए गहरे गड्ढे में चले गए।

गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव

गहराई अधिक होने से दोनों किशोर नदी में डूब गए। किशोरों को डूबता देख नदी तट पर मौजूद केशव प्रसाद (Keshav Prasad) ने नदी में छलांग लगा दी। वह किशोरों को तो नहीं बचा सका, खुद भी नदी में डूब गया। घटना से घाट पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव बरामद किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी जुटाई।