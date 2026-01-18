  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो किशोर को बचाने के लिए कूदे युवक की गई जान

Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो किशोर को बचाने के लिए कूदे युवक की गई जान

यूपी (UP) के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) के पूरनपुर क्षेत्र में धनाराघाट पर शारदा नदी (Sharda River) में नहाने गए गांव चंदिया हजारा (Village Chandiya Hazara)  निवासी सुमित (14 वर्ष) और सौरभ (15 वर्ष) की नदी में डूबकर मौत हो गई। उन्हें डूबता देख बचाने के लिए नदी में कूदे युवक की भी जान चली गई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पूरनपुर। यूपी (UP) के पीलीभीत जिले (Pilibhit District) के पूरनपुर क्षेत्र में धनाराघाट पर शारदा नदी (Sharda River) में नहाने गए गांव चंदिया हजारा (Village Chandiya Hazara)  निवासी सुमित (14 वर्ष) और सौरभ (15 वर्ष) की नदी में डूबकर मौत हो गई। उन्हें डूबता देख बचाने के लिए नदी में कूदे युवक की भी जान चली गई। तीन मौतों से घाट पर कोहराम मच गया। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने मृतकों के परिजनों को समझाकर शांत कराया।

पढ़ें :- Prayagraj : गृह सचिव और पुलिस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से मारपीट का आरोप, संत ने स्नान करने से किया इनकार

जानकारी के मुताबिक गांव चंदिया हजारा (Village Chandiya Hazara) निवासी सुशांत का पुत्र सुमित गांव के ही सौरभ पुत्र निताई के साथ मौनी अमावस्या (Mauni Amavasya) के अवसर पर रविवार की दोपहर शारदा नदी (Sharda River) के धनाराघाट पर गया था। वहां दोनों किशोर नदी में नहाने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों किशोर कुछ समय पहले कराए गए चेनेराइजेशन कार्य के समय खोदे गए गहरे गड्ढे में चले गए।

गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव

गहराई अधिक होने से दोनों किशोर नदी में डूब गए। किशोरों को डूबता देख नदी तट पर मौजूद केशव प्रसाद (Keshav Prasad) ने नदी में छलांग लगा दी। वह किशोरों को तो नहीं बचा सका, खुद भी नदी में डूब गया। घटना से घाट पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव बरामद किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटना की जानकारी जुटाई।

पढ़ें :- Mauni Amavasya : आज मौनी अमावस्या पर माघ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

एसआईआर कार्यों पर विधायक ऋषि त्रिपाठी सख्त, नौतनवा में की व्यापक समीक्षा

एसआईआर कार्यों पर विधायक ऋषि त्रिपाठी सख्त, नौतनवा में की व्यापक समीक्षा

Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो किशोर को बचाने के लिए कूदे युवक की गई जान

Pilibhit News : शारदा नदी में डूबने से तीन की मौत, दो...

मौनी अमावस्या पर समाजसेवी नंदलाल जायसवाल ने साधु–संतों का किया सत्कार

मौनी अमावस्या पर समाजसेवी नंदलाल जायसवाल ने साधु–संतों का किया सत्कार

काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को किया जा रहा है ध्वस्त, ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा सरकार के लोग कर रहे: अजय राय

काशी की विरासत और पौराणिक चीजों को किया जा रहा है ध्वस्त,...

Manikarnika Ghat Demolition Row : संजय सिंह ने FIR दर्ज होने पर किया बड़ा पलटवार, बोले- सरकार मुझे डराने की कोशिश मत करो

Manikarnika Ghat Demolition Row : संजय सिंह ने FIR दर्ज होने पर...

माघमेला में साधु-संतों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य, अगर यूपी के गृह सचिव किसी के निर्देश पर मनमानी कर रहे हैं तो ये है बहुत गलत: अखिलेश यादव

माघमेला में साधु-संतों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य, अगर यूपी के गृह...