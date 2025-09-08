  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Pitru Paksha 2025 : आज पितृ पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा  ,  जानें पितरों के लिए कैसे तर्पण करें?

Pitru Paksha 2025 : आज पितृ पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा  ,  जानें पितरों के लिए कैसे तर्पण करें?

सनातन परंपरा में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक का समय पितृ पक्ष कहलाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Pitru Paksha 2025 :  सनातन परंपरा में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक का समय पितृ पक्ष कहलाता है। आज पितृपक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। इस साल पितृ पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 तक रहेगा। पौराणिक ग्रथों के अनुसार,पितरों का ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किये जाने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किये गए श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पितर 16 दिनों के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

पढ़ें :-  Spiritual Leader Dalai Lama :  धर्मशाला लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा , 50 हजार श्रद्धालुओं को दिए प्रवचन

कुतुप वेला में करें पितरों को जल अर्पित
शास्त्रों के अनुसार पितरों को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा और सही समय कुतुप वेला है। यह समय प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर लगभग दोपहर 12 बजकर 24 मिनट तक रहता है. इसी समय तर्पण करना सबसे फलदायक माना गया है।

पितरों को अर्पित करने चाहिए सफेद फूल
पितृपक्ष में पितरों की पूजा के दौरान आपको सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। पितरों को चंपा, जूही, कमल के फूल चढ़ाने से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है।

पीपल को करें जल अर्पित
पितृपक्ष के दौरान पीपल तले दीपक जलाने से और पीपल को जल अर्पित करने से पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है।

पढ़ें :- Pitru Paksha 2025 Sarvapitri Amavasya :  सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस मंत्र से करें देवता अर्यमा की पूजा, पितृलोक से मिलेगा वंशजों को आशीर्वाद
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Pitru Paksha 2025 : आज पितृ पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा  ,  जानें पितरों के लिए कैसे तर्पण करें?

Pitru Paksha 2025 : आज पितृ पक्ष की प्रतिपदा का श्राद्ध किया...

 Spiritual Leader Dalai Lama :  धर्मशाला लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा , 50 हजार श्रद्धालुओं को दिए प्रवचन

 Spiritual Leader Dalai Lama :  धर्मशाला लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा , 50...

Pitru Paksha 2025 Sarvapitri Amavasya :  सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस मंत्र से करें देवता अर्यमा की पूजा, पितृलोक से मिलेगा वंशजों को आशीर्वाद

Pitru Paksha 2025 Sarvapitri Amavasya :  सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस मंत्र...

Chandra Grahan in India: इस महीने भारत समेत कई देशों में लगेगा चन्द्रग्रहण, लोग देखेंगे साल सबसे बड़ा 'ब्लड मून'

Chandra Grahan in India: इस महीने भारत समेत कई देशों में लगेगा...

SHARDIYA NAVRATRI 2025 : मां दुर्गा शारदीय नवरात्र में गज पर सवार होकर आएंगी भूलोक , समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है

SHARDIYA NAVRATRI 2025 : मां दुर्गा शारदीय नवरात्र में गज पर सवार...

02 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन रशियों पर होगी हनुमान जी की विशेष कृपा, रूके हुए काम होंगे पूरे

02 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन रशियों पर होगी...