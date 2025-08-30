  1. हिन्दी समाचार
  3. Pitru Paksha Pindadaan : पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, तर्पण, और पिंडदान क्यों आवश्यक है , जानें शास्त्रीय विधान और पितृ दोष से मुक्ति

सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इस विशेष अवधि के दौरान तिथि के अनुसार दिवंगत हो चुके पितृगणों की आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, और पिंडदान के साथ दान करने युगों पुरानी परंपरा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

