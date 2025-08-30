PM Modi China Visit: सात साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल

PM Modi China Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद चीन पहुंचे हैं। 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में होन वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 25वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ा हुआ था। वहीं, अब पीएम मोदी चीन दौरे पर पहुंचे हैं। इसे भारत-चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह दौरा एक सितंबर तक चलेगा और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।

पीएम मोदी करीब सात साल बाद चीन यात्रा पर पहुंचे हैं। 2018 में वो आखिरी बार चीन की यात्रा की थी। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन, 2020 के गलवान घाटी में हुए सैन्य टकराव के बाद तनाव कम करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात ने दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की नींव रखी थी।

बता दें कि, शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना 2001 में हुई थी और इसके 10 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं। इस साल का शिखर सम्मेलन तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा SCO सम्मेलन माना जा रहा है। इसमें 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे।