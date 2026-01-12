PM मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ पतंगबाजी का उठाया लुत्फ, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि

Ahmedabad: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया, जहां दोनों नेताओं की तस्वीरों वाली पतंगें, रणनीतिक साझेदार देशों के झंडे और हिंदू देवी-देवताओं की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। इस दौरान PM मोदी, जर्मन चांसलर मर्ज़ ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने सोमवार सुबह अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना महात्मा गांधी ने 1917 में की थी। यह 1917 से 1930 तक गांधी जी का घर था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य केंद्रों में से एक था। ऐतिहासिक आश्रम में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के बाद, दोनों नेता इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का उद्घाटन करने के लिए साबरमती रिवरफ्रंट पहुंचे। इसके बाद गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जहां दोनों नेता भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जिसने हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं।

बता दें कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ अपने पहले आधिकारिक दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। नई दिल्ली और बर्लिन रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं। मर्ज़ रविवार रात को दो दिन के दौरे की शुरुआत में अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, यह दौरा पीएम मोदी के निमंत्रण पर किया गया है।