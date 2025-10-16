'प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं...' राहुल गांधी बोले- ट्रंप को घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा

New Delhi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है। इसी कड़ी में ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि उनका देश रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। जिसको लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं… 1. ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा… 2. बार-बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं… 3. वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी… 4. शर्म अल-शेख में शामिल नहीं हुए… 5. ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते…’

हालांकि, ट्रंप के ताजा बयान की भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि यह एक बड़ा कदम (भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर रोक) है। अब हम चीन से भी यही काम करवाने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक, वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने ईमेल से भेजे गए इस प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं दिया कि क्या भारत के पीएम मोदी ने ट्रंप से ऐसी कोई प्रतिबद्धता जताई है।