पीएम मोदी इनका दर्द सुनिए, भारतीयों को सम्मान और मानवता मिलना चाहिए, हथकड़ी नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली। अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के वापस आने के बाद, उनकी वापसी को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है। अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने जब से भारतीय प्रवासियों का वीडियो जारी किया है, जबसे देश भर में माहौल गरमा गया है। वीडियो फुटेज में भारतीय के पैर और हाथ जंजीरों से बंधे दिखाई दे रहे हैं, जिससे हर भारतीय को गुस्सा आ रहा है ।

“For 40 hours, we were handcuffed, our feet tied with chains and we were not allowed to move an inch from our seats. It was worse than hell”: Harvinder Singh

Prime Minister, listen to this man’s pain. Indians deserve Dignity and Humanity, NOT Handcuffs. pic.twitter.com/WUOwUrCvMB

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 6, 2025