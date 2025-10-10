‘PM मोदी 21 अक्टूबर को लाल किले से ध्वजारोहण करें…’ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने किया आग्रह

First Independent Government of United India: भारत की स्वतंत्रता के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे 21 अक्टूबर को लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा को दोहराएं, जो आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार - संयुक्त भारत की पहली स्वतंत्र सरकार - की स्थापना के उपलक्ष्य में सात साल पहले किया गया था। इसे एक वार्षिक आयोजन बनाया जाए।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 21 अक्टूबर को लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा दोहराने का आग्रह किया है। पीटीआई से बातचीत में उन्होंने कहा, “जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 जुलाई स्वतंत्रता की घोषणा का दिन है, जिसे वे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी तरह नेताजी ने – ‘अविभाजित भारत के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री’ के रूप में, 21 अक्टूबर को हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया।”
VIDEO | Netaji Subhash Chandra Bose grandnephew Chandra Kumar Bose urged Prime Minister Narendra Modi to repeat the hoisting of the National Flag from Red Fort on October 21.
