PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से की बातचीत, यूक्रेन संघर्ष समेत जानिए किन-किन मुद्दों पर हुई बातचीत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर उनके बीच बातचीत हुई है। इस दौरान यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त किए जाने को लेकर भी चर्चा की। साथ-साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।

Had an excellent conversation with Prime Minister Giorgia Meloni. We reaffirmed our joint commitment to deepen India-Italy Strategic Partnership, and shared interest in bringing an early end to the conflict in Ukraine. Thanked PM Meloni for Italy’s proactive support for… — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई। पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया।