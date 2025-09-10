PM मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी से की बातचीत, यूक्रेन संघर्ष समेत जानिए किन-किन मुद्दों पर हुई बातचीत

  1. हिन्दी समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर उनके बीच बातचीत हुई है। इस दौरान यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त किए जाने को लेकर भी चर्चा की।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर उनके बीच बातचीत हुई है। इस दौरान यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त किए जाने को लेकर भी चर्चा की। साथ-साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) के कार्यान्वयन पर भी चर्चा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराई और यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने में साझा रुचि दिखाई। पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और IMEEEC पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी का धन्यवाद किया।

