पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई की करते हैं बात : मीसा भारती

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के मतदान से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए पटना में राजद नेता और लालू की बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) ने मंगलवार को कहा कि हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम उनके मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के पहले चरण के मतदान से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए पटना में राजद नेता और लालू की बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) ने मंगलवार को कहा कि हमें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम उनके मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम युवा, महिला, महंगाई और नौकरी की बात कर रहे हैं।

पढ़ें :- राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- वोट चोरी कर जंगल राज लागू किया

मीसा ने कहा कि 2005 से डबल इंजन की सरकार है। बिहार की दुर्दशा सबने देखी है, बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद न फैक्ट्री है, न रोजगार का साधन, पलायन सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भरे मंच से कट्टे की बात करते हैं, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई की बात करते हैं।

अब बिहार की जनता तय करेगी कि उन्हें कट्टा और तलवार वाली सरकार चाहिए या रोजगार की बात करने वाले तेजस्वी  सरकार : रोहिणी आचार्य 

लालू यादव की दूसरी बेटी और RJD नेता रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री कट्टे की बात कर रहे हैं। अब बिहार की जनता तय करेगी कि उन्हें कट्टा और तलवार वाली सरकार चाहिए या रोजगार की बात करने वाले तेजस्वी की सरकार।

रोहिणी ने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरे NDA के पास लालू परिवार को गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया और उनके पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जब हर घर में रोजगार होगा, तभी हर परिवार खुशहाल जिंदगी जी पाएगा।

पढ़ें :- Bihar Assembly Election 2025 : तेजस्‍वी बोले- 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में 30 हजार की एकमुश्त राशि, किसानों को बोनस और बिजली फ्री

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस कि डिक्शनरी कट्टा, क्रूरता, कड़वाहट, बुरे व्यवहार, खराब शासन और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों से भरा है। जंगल राज के स्कूल में उन्होंने यही सब सीखा है।

