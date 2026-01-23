  1. हिन्दी समाचार
  3. पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, भारत का दौरा करेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति, टैरिफ का किया था जमकर विरोध

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की चिंता एक ​बार फिर से बढ़ने लगी है। भारत और ब्राजील व्यापार मंच को लेकर एक बैठक करने जा रहे है। इस बैठक में रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा होगी। इसके लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva) तीन दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे है। इनासियो भारत दौरे पर द्धिपश्रीय एजेंडे पर भी चर्चा करेंगे। वह इसी साल अगले महीने 19-21 फरवरी को भारत के दौरे पर रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है।

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा 19-21 फरवरी को भारत के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति का यह दौरा एक राजकीय दौरा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति इनासियो के भारत दौरे के दौरान उनकी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, वैश्विक हालात, गाज़ा और विश्व में शांति, बहुपक्षवाद, लोकतंत्र की रक्षा, ग्लोबल साउथ, अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इनासियो के भारत दौरे से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया था तो राष्ट्रपति इनासियो ने खुल कर ट्रंप का विरोध किया था। राष्ट्रपति इनासियो ने टैरिफ को ट्रंप की दादागिरी बताया था और कहा था कि वह भारत के साथ है। इस दौरे में दोनोंं देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर अहम चर्चा संभव है। इस बैठक के बाद भारतीय सामान के लिए ब्राज़ील का बाजार भी खुल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने का भारत पर अब तक उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। टैरिफ लगने के बाद भी भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा है। ऐसे में भारत और ब्राज़ील के बीच व्यापार बढ़ने पर ट्रंप के टैरिफ का असर और कम हो जाएगा।

