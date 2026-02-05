PM मोदी दो दिनों की मलेशिया यात्रा पर होंगे रवाना, इन प्रोजेक्ट्स पर होगी बातचीत

  1. हिन्दी समाचार
PM Modi's visit to Malaysia : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी तक की मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी (ईस्ट) पेरियासामी कुमारन ने गुरुवार को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी। कुमारन ने कहा कि यह पीएम की मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी और 2024 में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के बाद यह उनकी पहली यात्रा होगी।

विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी (ईस्ट) पेरियासामी कुमारन ने प्रेसवार्ता में कहा, “हमारे पीएम पहले 2015 में मलेशिया गए थे। उस यात्रा के दौरान, भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को एक बेहतर रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाया गया था।” उन्होंने कहा, “यह आने वाली यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के डेढ़ साल के अंदर हो रही है, जो मलेशिया के साथ हमारे संबंधों के प्रति भारत की मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाती है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अहम पार्टनर है।”

कुमारन कहते हैं, “हम रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी और सहयोग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर भी विचार कर रहे हैं। हम स्कॉलरशिप बढ़ाने और इंडियन स्टडीज़ के लिए एक सेंटर, तिरुवल्लुवर सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़ स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं।”

