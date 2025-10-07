  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी जन्मदिन की बधाई, द्विपक्षीय संबंधों पर भी की चर्चा

PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी जन्मदिन की बधाई, द्विपक्षीय संबंधों पर भी की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि, वह 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

पढ़ें :- Russia-Ukraine war: क्या नए चरण में पहुंच जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने ट्रंप को किया अलर्ट कहा 'तो बिगड़ जाएंगे रिश्ते'

बता दें कि, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 5 दिसंबर को भारत आने की संभावना है। पुतिन नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। अभी यह तय नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन एक दिन के लिए भारत आएंगे या उनका दौरा दो दिनों का होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी जन्मदिन की बधाई, द्विपक्षीय संबंधों पर भी की चर्चा

PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दी जन्मदिन की बधाई,...

UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप का दिया था आधिकारिक आदेश’

UN में पाकिस्तान फिर एक्सपोज़, भारत ने कहा- ‘बांग्लादेश विभाजन के दौरान...

Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती , दहशत में घरों से बाहर भागे लोग

Earthquake News : पापुआ न्यू गिनी में 6.7 तीव्रता से कांपी धरती...

Italy horrific road accident : इटली में सड़क हादसे में ट्रक से टकराई कार , 4 भारतीयों की मौत

Italy horrific road accident : इटली में सड़क हादसे में ट्रक से...

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, एक अखण्ड भारत दोबारा बनाया जाए जैसा औरंगजेब ने बनाया था

पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के...

VIDEO: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी धमकी

VIDEO: आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र...