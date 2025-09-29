  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. पीएम मोदी के पोस्ट से मोहसिन नकवी को लगी मिर्ची, आतंकवाद के स्पॉन्सर ने दिया बेशर्म बयान

पीएम मोदी के पोस्ट से मोहसिन नकवी को लगी मिर्ची, आतंकवाद के स्पॉन्सर ने दिया बेशर्म बयान

भारत की एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया, लेकिन मैच के बाद का माहौल जश्न की जगह विवादों में उलझ गया। टीम इंडिया ने ट्रॉफी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत की एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड नौवीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया, लेकिन मैच के बाद का माहौल जश्न की जगह विवादों में उलझ गया। टीम इंडिया ने ट्रॉफी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया।

पढ़ें :- देशभर में सहारा समूह की संपत्तियां अडानी ग्रुप को बेचने की तैयारी, अब हो रही इस बात की चर्चा?

वहीं, भारतीय टीम की इस जीत के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है। नतीजा वही है, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाइयां। अब उनके इस ट्वीट पर मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी (Mohsin Naqvi) ने तय प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार कर दिया और भारतीय टीम को विजेता ट्रॉफी और मेडल देने के लिए स्टेज पर अड़े रहे। नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम ट्रॉफी और मेडल लिए बिना ही स्टेडियम से लौट गई।

लेकिन, ये विवाद थमा नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया था और इस पर मोहसिन (Mohsin Naqvi) ने अब एक्स पर तीखा बयान देते हुए लिखा, कि अगर युद्ध ही आपका गौरव मापने का पैमाना है, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से दर्ज है। कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल आपकी डेस्परेशन और खेल की मूल भावना का अपमान करता है।

पढ़ें :- बुमराह ने हारिस राऊफ को दिया मुंहतोड़ जवाब, किरन रिजिजू बोले-पाकिस्तान इसी सजा का हकदार था
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी के पोस्ट से मोहसिन नकवी को लगी मिर्ची, आतंकवाद के स्पॉन्सर ने दिया बेशर्म बयान

पीएम मोदी के पोस्ट से मोहसिन नकवी को लगी मिर्ची, आतंकवाद के...

बुमराह ने हारिस राऊफ को दिया मुंहतोड़ जवाब, किरन रिजिजू बोले-पाकिस्तान इसी सजा का हकदार था

बुमराह ने हारिस राऊफ को दिया मुंहतोड़ जवाब, किरन रिजिजू बोले-पाकिस्तान इसी...

Asia Cup 2025 : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7 मैचों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम पीड़ित परिवारों को की दान

Asia Cup 2025 : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7 मैचों की...

Asia Cup 2025 Prize Money: बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 जीतने पर टीम इंडिया को दिया बड़ा तोहफा, खिलाड़ी हुए मालामाल

Asia Cup 2025 Prize Money: बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 जीतने पर...

पा​क कप्तान ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी फीस आतंकियों को कर दी दान, मालामाल होगा आतंकी मसूद अजहर का परिवार

पा​क कप्तान ने एशिया कप फाइनल मुकाबले की पूरी फीस आतंकियों को...

शिवसेना का टीम इंडिया पर बड़ा हमला, संजय राऊत बोले- पहले हाथ मिलाया और फोटो भी खिंचवायी, अब नौटंकी दिखा रहे हैं...

शिवसेना का टीम इंडिया पर बड़ा हमला, संजय राऊत बोले- पहले हाथ...