बेचारे आम लोग दरबार में बुलाकर धमकाए जा रहे…सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना

लखनऊ। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अब अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार के बयान की वीडियो शेयर करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सफ़ेद मेज पर सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। क्या कोई इंतज़ाम या समझौता किसीका जीवन वापस ला सकता है?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, भाजपा सरकार की समझाइश मतलब धमकाइश। उप्र में बड़े-बड़े ख़ास लोगों के मामले में समझौते कराए जा रहे हैं और बेचारे आम लोग दरबार में बुलाकर धमकाए जा रहे हैं और एक दिन पहले दिये गये उनके बयान पलटवाए जा रहे हैं। जो आज सरकार का मुखर विरोध करते दिखते हैं, अगले दिन उन्हें घेरकर सत्ता के केंद्रों तक ले जाया जा रहा है और दबाव बनाकर सत्ता के अन्याय के बाद “सब इंतज़ाम हो जाएगा” का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है।

इसके साथ ही उन्होंने लिखा, सफ़ेद मेज पर सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। क्या कोई इंतज़ाम या समझौता किसीका जीवन वापस ला सकता है? उप्र में समस्याओं और नाइंसाफ़ी का समाधान नहीं हो रहा है बल्कि ग़रीब, वंचित, पीड़ित, शोषित का दमन और उत्पीड़न हो रहा है। दरअसल, सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद पीड़ित परिवार लगातर पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि, सोमवार को पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कहा कि, उन्हें मुख्यमंत्री पर भरोसा है। उन्होंने जांच के लिए एसआईटी गठित की है।